ACEes、20周年セレブレーション公式サポーターとしての舞台に興奮さめず「みんなで鼓舞し合いながら」
ジュニア内グループ・ACEesが6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』にサプライズ出演。ステージ後の囲み取材に参加し、ステージの感想を明かした。
【写真】和気あいあい！キラキラ笑顔を見せるACEes
ACEesは、今年2月からジュニア内グループとして新たに活動を開始。メンバーは、浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我の5人。今年4月から8月にかけて、初開催にして全国5ヵ所のアリーナを巡るツアーを完走したほか、メンバー個人としてもバラエティ番組や映画、ドラマなど多方面で活躍している。
この日、ACEesはTGC20周年セレブレーション公式サポーターに就任。セレブレーションソング「Biggest Party」を含む3曲を披露した。ステージ後にもかかわらず、さわかな笑顔で登場した5人。浮所が率先して「ステージが終わっていかがですか？」とメンバーに質問。佐藤は「シークレットで出させてもらって、セレブレーションソングもめちゃくちゃうれしいです。5人でランウェイ歩けたのも、本当にうれしいです」とあふれんばかりの喜びを伝えた。浮所も「TGC20周年セレブレーション公式サポーターになりました。本当にありがとうございます」と喜びを噛み締めた。
作間は「本当に会場が熱くて。上の席の方までめっちゃ手を振ってくれてたみたいで。急に出てきたのにすごい温かい会場だなと思いました」としみじみ。深田は「始まる前はみんな緊張してましたよね。でもみんなで鼓舞し合いながら。でもすごい楽しめました」とまだ収まらない興奮のままに伝え、那須は「オープニングの映像をTGCバージョンにアレンジさせてもらって。今年できたグループで出させていただくのはすごいうれしい」とし、「パッションが伝わったかなと思ってます」と振り返った。浮所が「日本一の祭典に出れてうれちいです」とかわいらしく噛んでしまい、メンバーから総ツッコミされる場面も。
佐藤が指揮をとったというこの日の衣装については、「めっちゃ話し合ったね」と振り返った。佐藤は「それぞれシャツにも個性が出ていて、なおかつジャケットに装飾がついていて」と説明。「セットアップではあるんですけど、そこにちょっとひと味加えたような、僕たちSTARTOに合うような衣装になっていて、僕たちをより輝かせてくれるような衣装をお願いします！って伝えました」と目を輝かせた。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【写真】和気あいあい！キラキラ笑顔を見せるACEes
ACEesは、今年2月からジュニア内グループとして新たに活動を開始。メンバーは、浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我の5人。今年4月から8月にかけて、初開催にして全国5ヵ所のアリーナを巡るツアーを完走したほか、メンバー個人としてもバラエティ番組や映画、ドラマなど多方面で活躍している。
作間は「本当に会場が熱くて。上の席の方までめっちゃ手を振ってくれてたみたいで。急に出てきたのにすごい温かい会場だなと思いました」としみじみ。深田は「始まる前はみんな緊張してましたよね。でもみんなで鼓舞し合いながら。でもすごい楽しめました」とまだ収まらない興奮のままに伝え、那須は「オープニングの映像をTGCバージョンにアレンジさせてもらって。今年できたグループで出させていただくのはすごいうれしい」とし、「パッションが伝わったかなと思ってます」と振り返った。浮所が「日本一の祭典に出れてうれちいです」とかわいらしく噛んでしまい、メンバーから総ツッコミされる場面も。
佐藤が指揮をとったというこの日の衣装については、「めっちゃ話し合ったね」と振り返った。佐藤は「それぞれシャツにも個性が出ていて、なおかつジャケットに装飾がついていて」と説明。「セットアップではあるんですけど、そこにちょっとひと味加えたような、僕たちSTARTOに合うような衣装になっていて、僕たちをより輝かせてくれるような衣装をお願いします！って伝えました」と目を輝かせた。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。