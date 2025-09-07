STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ「ACEes」が6日、さいたまスーパーアリーナで行われた「第41回マイナビ東京ガールズコレクション2025 AUTUMN／WINTER」にサプライズ登場した。同グループは、TGC20周年を記念したセレブレーション公式サポーターに就任。そのセレブレーションソングとなる新曲「Biggest Party」を初披露した。以下は囲み取材の一問一答。

浮所飛貴 （自ら切り出し）ステージ終わってみてどうですか？

佐藤龍我 シークレットで出させてもらって、しかもセレブレーションソングもやらせてもらってうれしい。ぼくは5人でランウェー歩けたのが本当にうれしいです。

作間龍斗 会場が熱くて。上の方まで手を振ってくれて。急に出てきたのに温かい会場だなと思いました。深田竜生 始まる前はめっちゃ緊張していました。みんなで鼓舞し合いながら楽しめました。

那須雄登 今年できたばかりのグループなんですけど、TGCに参加させてもらえるのもうれしいし、会場も温かくて、見ている方にもパッションが伝わったかなと思います。

浮所 日本一の祭典に出れてうれしいです。とにかく熱いパーティーになりました。

−外部のステージに立ってみての感想は

浮所 結成して7カ月で出ると知らされていないイベントに出て、本当に盛り上がるのかなと思っていたら（ビジョンの映像に）那須の顔が映って「キャー！」となって安心しました。

深田 テンション感も迷いました。ライブみたいにガツガツあおって良いのかなって。

作間 調整の具合が難しかったですね。

−メンバーの新たな発見は

那須 作間がオリジナリティーあふれるあおりを毎回かましてくれるので、僕たちは楽しみにしています。

浮所 作ちゃんのあおりは確かに作間臭？作間味。作間の言葉で僕らも盛り上がっています。あとは作間の喉と相談です。

作間 喉カピカピになりました。

浮所 だんだん俺に声が近づいてる。ガラガラ声。

−新曲の推しポイントは

浮所 この曲を作る時に、パーティーっぽい曲がいいなと。とにかくデカいパーティーにしたいという思いから生まれて、そのまま題名になりました。明るくてキャッチーでパーティーソングみたいなイメージの曲になっています。

深田 個人的推しポイントは、間奏で一瞬落ちつくところが深田の推しです。

作間 振り付けを海外の方に考えていただいて、日本のとはちょっと違う振りが組み込まれているのが新しいポイントです。

−普段のファッションのこだわりは

浮所 那須、最近凝ってるよね？昨日も新しい服買ってた。

那須 それは、TGCの20周年応援サポーターに就任させてもらったので早めのご褒美を。リハ着で過ごすことが多いので動きやすくてちょっとおしゃれな服を最近よく買っています。

深田 龍我くんはマネできない服装をします。

佐藤 毎日ランウェー歩くくらいの。ずっとランウェーだよ！

浮所 龍我は本当におしゃれです。

−セレブレーションソングを歌うと決まった時の心境は

浮所 ぶち上がりました！しかも曲も。

作間 そういうソング自体もTGCではあまり聞かなかったので、僕らを選んでくれたのがうれしかったですね。

那須 ちょうど僕らと同い年くらいのTGCさんが20周年。ご縁を感じました。浮所 僕らで少しでも盛り上げられたらなと。歌詞の中にも「こんなにまぶしい夜はない」という歌詞があるんですけど、夜でもまぶしい祭典、TGCになれば良いなと思いました。

−今後の目標は

佐藤 モデルとしてランウェーを歩いてみたいです。全員スタイルが良いと思うのでモデルとしても出てみたいです。

那須 まだジュニアなのでデビューを必ずしたいです。こうやってTGCさんにもお話しをいただいて。僕たちを信じて期待していただいたので、ファンの方にも期待以上のものをお返しできるグループになりたいです。

浮所 Biggestグループになります！