◆車いすテニス ▽全米オープン（６日、米国・ニューヨーク）

車いすテニスで、２０２４年パリ・パラリンピック男子シングルス金メダル、世界王者で１９歳の小田凱人（東海理化）が、史上３人目の４大大会とパラリンピックすべてを制するシングルス生涯ゴールデンスラムの快挙を達成した。今大会のダブルス・ペアで、世界ランキング４位のグスタボ・フェルナンデス（アルゼンチン）に、４本のマッチポイントをはね返し、６−２、３−６、７−６の激戦を制し、史上初めて１０代の若さで快挙を成し遂げた。

うなった。ほえた。叫んだ。どちらに転ぶか分からない死闘で、自身の２本目のマッチポイントでフォアのリターンが決まると、小田は全身で喜びを爆発させた。両手で顔を覆い、コートで１回転すると、勢いで倒れ込んだ。３本連続、計４本のマッチポイントをはね返しての２時間１２分の死闘を制した。

優勝スピーチで、珍しく感極まった。英語のスピーチの後、日本語で、コーチらスタッフに「チームのみんな、ありがとうございました」と感謝を述べたが、その次の言葉が、声が震え出なかった。

珍しく弱音が漏れた。「言わなかったけど、すごいプレッシャーがあった」。試合中も、何度もラケットを振り切れなかった場面があった。「パラリンピックが終わってちょうど１年。これだという試合がなくて」。最大の目標を達成し、モチベーションの維持にも苦労した。

しかし、「今日は、あのとき（パラリンピック決勝）の試合を超えたと思っている」。最終セットのタイブレイク、６−９から２本のマッチポイントを逃れたフォアとバックのストレート。「これは忘れられない」。勢いで大ピンチを乗り越えた。「この試合は生涯忘れない」。歴史的な快挙を、人生最高の「小田劇場」で演出した。