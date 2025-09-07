ラジオ番組の収録に臨む川越恒豊さん＝2025年6月、富山市

富山刑務所で毎月1回放送されるラジオ番組「730ナイトアワー」が、6月で500回を迎えた。1979年12月、全国初の「刑務所ラジオ」として放送を開始。初回からDJを務めるのは、富山市の住職で、刑務所の教誨師でもある川越恒豊さん（84）。トークや音楽が受刑者の更生に一役買っている。「心のぬくもりを伝えようとしてきた。これからも励みの言葉をかけ続けたい」と語る。（共同通信＝野尻稀海）

500回目の収録は、46年前に番組を発案し、当時刑務官だった牧野武雄さん（80）をゲストに招いた。大雪の日の車内で、川越さんが僧侶としてパーソナリティーをしていたラジオ番組を聴き、刑務所に取り入れたいと考えたのがきっかけだった。牧野さんは収録中「続けてもらって本当にありがたい」と川越さんへの感謝を口にした。

番組は毎月最終月曜日の午後7時半から放送され、受刑者は就寝前にそれぞれの部屋で耳を傾ける。流す曲のテーマを毎回決めており、500回目は「私の応援ソング」。受刑者の一人は「帰りを待ってくれている家族のため、受刑生活を無事乗り越えられるように」とのコメントとともに、自らを奮い立たせる力強い曲をリクエストした。

富山刑務所には、窃盗を繰り返すなど犯罪傾向が進んだ受刑者が多い。川越さんは教誨師の活動中に受刑者に話した仏教の教えを、番組でも分かりやすく伝えている。ラジオを聴いて教誨に興味を持つ人もいるという。

毎年年賀状をくれる元受刑者も。自転車に乗った子どもの写真に「私も補助輪が外れて社会復帰しました」という一文が添えられていたこともあった。

懲役と禁錮を「拘禁刑」に一本化する改正刑法が6月に施行され、刑務所は「罰するための場所」から「更生するための場所」へと変わりつつある。川越さんは、受刑者の可能性を信じている。「私自身、修行の道中。言葉が口から出る限り語り続けたい」

ラジオ番組の収録に臨む川越恒豊さん（右端）。左端は牧野武雄さん＝2025年6月、富山市