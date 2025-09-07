パレスチナ自治区ガザ地区の最大都市、ガザ市への攻撃を強めているイスラエルは6日、ガザ市の住民に対し「人道エリア」を設置したとし退避を促しました。ガザ市に住む女性はNNNの取材に対し「ガザ地区に安全な場所はない」と声を上げています。

イスラエル軍は6日、ガザ市の住民およそ100万人に対し退避を呼びかけるビラを配った上で、南部のハンユニス付近に「人道エリア」と称する地域を設けたと発表しました。

これに対し、ガザ市に住むアラー・サラーマさんが6日、NNNの取材に応じ、「ガザ地区のあらゆる場所が攻撃を受けていて、安全な場所はない」と話し人道エリアの設置に対し疑問の声を投げかけました。

ガザ市に住む・サラーマさん

「私たちはまだ待機していて（ため息）避難に必要な荷物を家でまとめています」

「（人道エリアに設置された地域は）非常に混雑していて場所がありません」

「イスラエルが主張するようなより良い場所や安全な場所なんて（ガザ地区に）ありません」

中東のテレビ局アルジャジーラは、人道エリアに設定された地域には6日も空爆が行われていると伝えていて、退避した住民の安全が確保されるかは不透明です。