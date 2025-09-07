こ、これ【しまむら】で買えるの！？ 大人コーデ格上げ♡「高見えベスト」
コーデがいつも似たような印象……。そう感じたらベストの出番かも。実は【しまむら】には、大人女性にぴったりの「高見えベスト」が揃っているんです。いつものトップスに重ねるだけで、一気に垢抜けを叶えてくれるかも。今回は、着映えするシャーリングデザインや、スタイルアップが期待できる美シルエットのべストをピックアップ。ぜひワードローブに加えて、普段の装いを上品に格上げして！
ほどよく甘さを加えてくれるシャーリングベスト
【しまむら】「JQDシャーリングベスト」\1,089（税込）
すっきりとしたVネックとシャーリングデザインで、顔周りを華やかに演出してくれるベスト。袖口のフリルや、トレンドの立体感のある素材もこだわりポイント。@minamii.__さんも「可愛さが衝撃すぎる」と大満足の様子。胸下の切り替えやフレンチスリーブのおかげで、さりげなく体型カバーも叶えてくれそうな1着です。
デザインキャミと合わせてセンシュアルに
深めのVネックが魅力のベストは、デザインキャミとの相性が抜群。ホルターネックやクロスストラップのトップスと重ねればセンシュアルなムードに。「肌見せファッションにトライしたいけど肩周りの露出は避けたい」という大人女性にもおすすめです。ボトムスはナロースカートを合わせてすっきり見えもプラス。ベストのギャザーやスカートの凹凸のある表面が映え、モノトーンだけど地味見えしない上級者コーデが完成します。
羽織るだけでオシャレ度がアップするロングベスト
【しまむら】「EC*MRKロングジレ」\1,969（税込）
羽織るだけでスタイルアップが期待できそうなロングベスト。胸下の切り替えやタック、上品なロング丈で美しいシルエットを表現。下部分にはボタンがないため、羽織った際にスリットのように見え大人っぽい抜け感を加えてくれます。@minamii.__さんによると「胸元がとっても可愛いデザインなのにポケットまで付いてて超、驚き」と、利便性も兼ね備えているよう。デイリーコーデにはもちろん、きちんと見えさせたいオフィスルックにも、幅広く活躍しそうな1着です。
ロングベストが主役の洗練淡色コーデ
ロングベストを主役にした大人のレイヤードスタイル。ベージュのロングベストは、人気の淡色コーデとの相性バッチリ。インナーにはフレアスリーブのシアートップスを合わせて、フェミニンな抜け感をプラス。ボトムスは落ち着いたブラウンのスラックスをセレクト。全体を柔らかい同系色でまとめることで、女性らしさも漂う洗練された装いに着地できます。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@minamii.__様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：小沢 鳴子