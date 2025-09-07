日本保守党代表で参院議員の百田尚樹氏（69）が7日までにYouTubeを更新。M−1グランプリ挑戦に向けて初練習を行ったことを報告した。

百田氏のパートナーは、秘書の豆谷和男氏（66）。注目のコンビ名は「代表と秘書」に決定した。2人は、ABCテレビの伝説的番組「ラブアタック！」（1975〜84年放送）に、ともに素人として参加した先輩後輩。付き合いは40年以上になる。漫才の台本は、すでに3本用意したという。

「2分間という1回戦の制限時間に合わせて、初めて漫才の練習をしました」「何があっても1回戦は勝ち抜け、と（日本保守党の有本香事務総長から）厳命されていて、もし落ちたら大変」「なんとか決勝に進んでテレビに映りたい」「（M−1よりも議員の）仕事をしろ、と言う人もいますが、仕事はしています」と百田氏の舌は滑らか。

最大の悩みは、国会の日程。「9月後半には国会が始まる予定で、もしM−1予選と重なったら、さすがに国会を休めない。その時はM−1事務局に『国会議員なんです。国会があるんで予選の日を調整してもらえませんか』と頼もうかな」と百田氏は語っていた。