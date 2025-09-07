◆車いすテニス ▽全米オープン（６日、米国・ニューヨーク）

車いすテニスで、２０２４年パリ・パラリンピック男子シングルス金メダル、世界王者で１９歳の小田凱人（東海理化）が、史上３人目の４大大会とパラリンピックすべてを制するシングルス生涯ゴールデンスラムの快挙を達成した。今大会のダブルス・ペアで、世界ランキング４位のグスタボ・フェルナンデス（アルゼンチン）を相手に６−２、３−６、７−６で激戦を制し、史上初めて１０代の若さで快挙を成し遂げた。

うなった。ほえた。叫んだ。マッチポイントでフォアのリターンがが決まると、小田は全身で喜びを爆発させた。両手で顔を覆い、コートで１回転すると、勢いで倒れ込んだ。４本のマッチポイントをはね返しての死闘を制した。

第１セット、ダブルフォルトが絡み、小田は０−２とリードを許した。しかし、そこから早々とギアが上がった。大会前、「過去最大に追い込んだ」という展開の早いストロークが火を噴いた。相手のサーブを次から次へと攻撃し、一気に７ゲーム連取。まずは１セット目を先取した。

しかし、２セット目に入ると、流れが逆転する。展開を早めるため、小田はベースラインから下がらない。それが相手に狙われた。ベースラインにいる車いす付近に打たれ、小田が強引にスイングするとミスが生まれた。第２ゲームから５ゲームを連取され、２ゲームを反撃するが、２セット目は奪われた。

最終セットは、１セット目と同じく、相手の課題であるサーブにプレッシャーをかけた。リターンで主導権を握り、一気に３ゲームを連取。相手の粘りにもあい逆転された。最後の１０点先取のタイブレイクでは４本のマッチポイントを握られたが、最後ははね返した。

初めて４大大会に優勝したのは２０２３年全仏で、１７歳の時だった。「これから何回、４大大会やパラリンピックに優勝できるか。ビッグな選手になりたい」。その言葉通り、４大大会初優勝から、わずか２年で歴史に名を刻んだ。