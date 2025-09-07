◆米大リーグ オリオールズ２ｘ―１ドジャース（５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、登板回避から２日後の“漢（おとこ）気登板”で熱投した。敵地・オリオールズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。同僚の緊急事態で復帰登板が３日前倒しとなる中、３回２／３を３安打無失点５Ｋ。直球は最速が１０１・５マイル（約１６３・３キロ）、平均は今季最速となる９９・７マイル（約１６０・５キロ）だった。打者では２試合連続無安打でド軍は４連敗となったが、大谷の気迫は必ず伝染するはずだ。

異例のスタンディングオベーションに大谷が包まれた。４回２死。三塁に走者を残して降板したが、敵地でも見る者全てを魅了していた。気温３０度に迫り、湿気もあったベーブ・ルース生誕の地、ボルティモアで汗だくになりながら気迫を込め続け「最後はちょっと力入れて投げましたけど。（風邪は）もう治り際だったので」と振り返った。

始まりは試合開始の約５時間前。午後２時頃にプライアー投手コーチから登板を打診され「行けます」と快諾した。ロバーツ監督によると、先発予定だったグラスノーがこの日の午後になって背中の張りを訴えたことで登板回避。体調不良で３日（同４日）の登板を取りやめ、８日（同９日）に投げる予定だった大谷に白羽の矢が立った。

初回から全ての回で１００マイル（約１６０・９キロ）以上を計測。直球は２２球のうち１１球が１００マイルを超えていた。４回は無死三塁とピンチを招くと、走者ありでもノーワインドアップにしてギアチェンジ。５番カウザーは１００・９マイル（約１６２・４キロ）で空振り三振。６番リベラはこの日最速の１０１・５マイル（約１６３・３キロ）などで追い込み、最後はスイーパーで空振り三振に斬った。直球の平均球速９９・７マイル（約１６０・５キロ）は今季最速だった。

しかし、本人はイニング途中でマウンドから降りたことを悔やんだ。予定の６０球をオーバーし、７０球に達したためだが「できる限り長い回を投げたいと思っていた。相手もいいアプローチで空振りが取れなかったり、球数がかさんで４回を投げ切れなかった」。スライドではなく前倒し。登板前のルーチンを消化できない難しい条件にも「できなかった時にはそれでやるしかない。僕が体調が悪くて登板できなかった時はシーハンが投げていい仕事をしてくれた」と言い訳にすることはなかった。

打っては３打数無安打１四球に終わったが、「急な登板にもかかわらず、素晴らしかった」と指揮官は大谷を絶賛。「彼はチームを助けたいと思っていて、本当に尊敬している」と感謝した。４連敗でも、試合後のシャワールームからは大谷特有の笑い声が響いた。どんな時でも、視線は前を向いている。（中村 晃大）