声優の内田雄馬（32）がパーソナリティーを務めている文化放送「内田雄馬 Heart Heat Hop」（土曜深夜0・30）が今月27日の放送をもって終了することを6日深夜の放送内で発表した。同番組は2021年4月3日からスタートし、4年6カ月で幕を下ろすこととなった。

番組の序盤に内田は「番組から大切なお知らせがございます」として「2021年4月3日よりお届けしてきました『内田雄馬 Heart Heat Hop』ですが、9月の27日の放送をもって終了することとなりました」と発表した。

続けて「この番組はですね『内田雄馬 君の話を焼かせて』の番組から数えますと2017年の1月。うわぁーお。超!A&G時代…ハハハ。そこからスタートしておりますので、8年と9カ月。ほぼほぼ9年。それだけ長いこと本当にやらせていただけてきたってことが本当にありがたいこと」と感謝した。

また「そこから聞いてくださっている方もたくさんメールもいただいてますし、最近も“聞き始めました”って言ってくださる方もたくさんいらっしゃって本当にうれしい。みんなとコミュニケーションができる場所として本当に『Heart Heat Hop』やらせていただいてきた」と振り返った。

そして「今回終了することになったんですけど、みんなとコミュニケーションを取れる場所っていうのは、また作っていきたいなと思っている。そういう時が来たらご報告させていただきます」と伝えた。