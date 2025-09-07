メッツやドジャースなど5球団で監督を務め、長嶋茂雄監督時代の巨人でもプレーしたデーブ・ジョンソン氏が5日（日本時間6日）、フロリダ州内の病院で死去した。米メディアが報じた。82歳だった。

ジョンソン氏はオリオールズ時代の1966年に新人王。強打の内野手として活躍し、66、70年にワールドシリーズを制覇。

ゴールドグラブ賞に3度選出され、オールスターには4度出場した。

オ軍時代のチームメートで野球殿堂入りのジム・パーマー氏は「友人であり、チームメートである、そして心の支えでもあった人物を失った」とジョンソン氏を追悼した。

75年には長嶋監督の就任1年目だった巨人に入団。しかし同年は結果を残せずチームは最下位。ジョンソン氏はファンから「ジョン損」と酷評された。

しかし翌76年には打率・275、チーム2位の26本塁打、74打点と活躍。ベストナイン、ダイヤモンド（現ゴールデン）グラブ賞を受賞し、長嶋監督の初優勝に大きく貢献した。

巨人退団後はメジャーに復帰し、引退後は83年にメッツの監督に就任。86年にメ軍を世界一に導いた。

その後はレッズ、オリオールズ、ドジャース、ナショナルズの監督を歴任。97、12年に最優秀監督賞に輝いた。

メジャー通算成績は1435試合で打率・261、136本塁打、609打点。監督通算成績は2445試合で1372賞1071敗、勝率・562。

04年アテネ五輪オランダ代表、08年北京五輪米国代表、09年WBC米国代表監督も務めた。