◇インターリーグ ドジャース1―2オリオールズ（2025年9月5日 ボルティモア）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が5日（日本時間6日）、オリオールズ戦で緊急二刀流出場で男気を示した。背中の張りを訴えて登板回避したグラスノーに代わって急きょ先発登板。メジャー移籍後では最多の1試合11球の100マイル（約160・9キロ）超えのフルスロットルで3回2/3を3安打無失点に抑えた。70球の力投は報われず、無情のサヨナラ敗戦。痛恨の4連敗に沈んだ。

男気の迫力が際立ったのは4回だ。二塁打と暴投で招いた無死三塁の窮地。大谷は球速100マイル（約160・9キロ）超の速球を連発した。5番カウザーは100・9マイル（約162・3キロ）で空振り三振。続くリベラの3球目には、メジャー公式戦では6月28日のロイヤルズ戦で計測した101・7マイル（約163・6キロ）に次いで2番目に速い101・5マイル（約163・3キロ）まで上がり、最後はスイーパーで空振り三振に仕留めた。

当初の狙いは「打たせて取る投球で長いイニング」でも、打線低調で1点も与えたくない場面では全開になった。「前に（打球が）飛べば点数が入るシチュエーション。空振りを取りに行く方にシフトして投げた」。1試合11球の100マイル超えはメジャー98度目の登板で最多。無失点のままマウンドを降りた。

2日前の3日に体調不良でパイレーツ戦の登板を見合わせ、8日（日本時間9日）へ仕切り直した予定を前倒しした。グラスノーが背中の張りで登板回避したためだ。試合開始5時間前に遠征先のホテルで首脳陣から打診され「体調もよかった。“いけるよ”と伝えた」と快諾した。

「僕が体調が悪くて登板できなかった時はシーハンが投げてくれたように、長いシーズンをやっていれば必ずこういうことがある。（登板準備の）ルーティンはあるけど、できなかった時はそれはそれ。やるしかないという気持ちでマウンドにいった」

首脳陣が想定した60球を超える70球。2死三塁を残しての交代に「もう1人いきたかった。4回を投げ切って後ろにつなぎたかった」とまで言い切った。デーブ・ロバーツ監督も「急な登板だったのに素晴らしい仕事をしてくれた」と称賛を惜しまない。

この力投を、今のドジャースは生かせない。大谷は打撃では1四球のみで3打数無安打。同点の9回にスコットがサヨナラ被弾し、前シリーズから地区最下位チームに4連敗を喫した。ただ、2位・パドレスも5連敗で2ゲーム差は縮まっていない。「みんなでカバーしていければ乗り切れる」。正念場の残り21試合。大谷は前だけを見据えた。（杉浦 大介通信員）

【大谷に聞く】

――急な登板になった。

「幸いに昨日強めのキャッチボールをやっていた。今日起きて体調も良かった。（風邪の症状が）治り際だった。ピッツバーグの1試合目、2試合目くらいがきつかった」

――2巡目は自らサインを出していた。

「一応ミーティングはしたけど、（捕手のラッシングと）深くコミュニケーションが取れないままいってしまった。行き違いで、なかなかかみ合わないのが少し続いていた」

――打線が不振。

「全員がいろいろ試しながら、工夫しながら、改善しながらやっている中で結果が出ていない。フラストレーションもたまる。もっとやりたい、もっと結果を出したいという気持ちが先行しすぎて、オフェンスでは空回りしている状態が続いているのかなと思う」