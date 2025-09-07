松本潤、共演の清水尋也容疑者逮捕に「信じられない思い」「ショック」　

嵐の松本潤が６日放送のＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」に出演。自身が主演を務めるＴＢＳ系日曜劇場「１９番目のカルテ」に出演している清水尋也容疑者が３日に麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことについて「信じられない思い」「ショックを受けました」と語った。

主演ドラマ最終回を翌日に控え、黒のジャケットにネクタイをしめて登場した松本。安住紳一郎アナウンサーから共演者の逮捕という事態について「気持ちをお聞かせください」と問われ、「まずは今回の報道でドラマをご覧くださっている皆さまにご心配をおかけしていることと思います」と厳しい表情で語り出した。

清水容疑者の事件については「報道されている以上のことは分からないですし、僕たちは撮影現場でお会いしてましたけど、彼に会っている時に特別違和感を感じることはなかった」とし、「なので、朝、報道でその状況を知った時に、まさかと信じられない思いでしたし、何よりショックを受けました」と複雑な胸中を語った。

脚本家の三谷幸喜氏から「現場で彼がすごく汗をかいていたとか？」と聞かれると「そういう風に感じるそぶりは一切なかったですね」と答えた。

「１９番目のカルテ」は病気を診るだけでなく、心や生活背景をもとに患者の最善を見つけ出す「総合診療医」を描いたストーリー。松本は「日本の医療が前向きになるような思いを込めてドラマを作っていた。そのような題材を扱っていたにもかかわらず今回のようなことが起きて残念ですね」と悔しさをにじませた。

７日の最終回の放送分については、清水容疑者の出演シーンをはすべてカットして放送することも明らかにした。