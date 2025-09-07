史上最大級のファッションフェスタ『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2025 A/W）が2025年9月6日（土）にさいたまスーパーアリーナにて開催され、5人組ガールズグループのMEOVV（ミヤオ）が登場した。

BLACKPINKや2NE1を手がけた名プロデューサー、TEDDYが代表を務めるTHE BLACK LABELからデビュー

MEOVV（ミヤオ）は、韓国・日本・アメリカ出身の多国籍5人組ガールズグループで、それぞれが個性的な魅力を持つ次世代のグローバルスター。BLACKPINKや2NE1を手がけた名プロデューサー、TEDDYが代表を務めるTHE BLACK LABELからデビューした。

真っ赤な照明に照らされて登場したMEOVVは、白と黒で統一した衣装でスタイリッシュな印象を放った。披露した楽曲はJapan 1st Digital Single「ME ME ME」。一糸乱れぬ迫力あるパフォーマンスで会場を圧倒し、TGC初出演に大きな歓声が上がった。メンバーのSOOIN（スイン）は「このような素敵な場で日本のデビュー曲を披露できて私たちも幸せでした」と語った。

2024年9月のデビューとともにリリースされたシングル「MEOW」では、長い手足を生かした猫のようなダンスが印象を残した。「DROP TOP」ではスローテンポの中、美しい歌声を響かせ、幅広い楽曲を自在に表現するアーティスト性と実力を示した。

「みなさん楽しんでますか？」「みなさんの歓声のおかげで私たちもすごく楽しむことができました」「じつは今日、私たちの1周年記念の日なんです。特別な日にTGCのステージに立つことができて光栄で幸せです」と、それぞれが想いを語った。続けて「次が最後の曲です。みんな手を挙げる準備できてる〜？」と親しみのある呼びかけで会場を沸かせ、ラストナンバー「HANDS UP」へ。

楽曲が始まると一転してクールな表情を見せ、高速ラップを織り交ぜた躍動感あふれるステージを展開。観客を魅了し、今後の活躍に大きな期待を抱かせるフィナーレとなった。

セットリスト

1.「ME ME ME」

2.「MEOW」

3.「DROP TOP」

4.「HANDS UP」

テーマは“BEYOND TOGETHER”

『マイナビ TGC 2025 A/W』のテーマは、“BEYOND TOGETHER”。

キービジュアルは、TGCが創出する新たな価値の誕生を象徴するデザインとなっている。希望を示す明るい光を基調とし、これまでの歴史と今後の展望を重ね合わせた。過去から着想を得た要素と近未来的なモチーフを組み合わせ、TGCが目指す次代のビジョンを表現している。特に、メタリック調のモチーフには、これまでのTGCが積み重ねてきたグランドフィナーレの象徴的な瞬間が映し込まれている。

イベント概要

【第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER】（略称：マイナビ TGC 2025 A/W）

●日時

2025年9月6日（土） 開場12:00、開演14:00、終演21:00

●会場

さいたまスーパーアリーナ（〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心８）

●メインモデル

嵐莉菜、アリアナさくら、安⻫星来、池田エライザ、池田美優、板倉可奈（CUTIE STREET）、遠藤さくら、岡崎紗絵、小川桜花（Girls²）、奥田彩友（SWEET STEADY）、加藤史帆、加藤ナナ、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、川口ゆりな、河村ここあ、鄢咲アリー、上坂樹里、小坂菜緒（日向坂46）、小林由依、雑賀サクラ、さくら、桜井玲香、佐々木久美、Shiho、白石まゆみ（SWEET STEADY）、鈴木ゆうか、せいら、立花琴未（CANDY TUNE）、田鍋梨々花、田村保乃(櫻坂46)、月野有菜、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、中条あやみ、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤田ニコル、藤吉夏鈴(櫻坂46)、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本田紗来、Mai、MINAMI、三吉彩花、村上愛花、村瀬紗英、メーガン花子、守屋麗奈(櫻坂46)、矢吹奈子、山粼天(櫻坂46)、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、りんか ※50音順

●モデル

稲垣姫菜、おさき、鄢嵜菜々子、平美乃理、谷崎早耶（≠ME）、谷田ラナ、⻑浜広奈、葉月くれあ、吉田恵美全 ※50音順

●ゲスト

アオイヤマダ、あの、イ・シアン、石川愛大、岩瀬洋志、KAI（YUHZ）、かなで（3時のヒロイン）、川後陽菜、くれいじーまぐねっと、小宮璃央、Shigekix、しなこ、翔、曽野舜太、平祐奈、高橋文哉、郄松アロハ、TAKI（THEJET BOY BANGERZ）、TAKUMI（THEJET BOY BANGERZ）、綱啓永、とうあ、豊田裕大、NAOYA（MAZZEL）、中沢元紀、夏生大湖、NOA、野村康太、HARUTO（YUHZ）、樋口幸平、HYO（YUHZ）、本田響矢、松本仁、丸山礼、水沢林太郎、宮世琉弥、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山下幸輝、山中柔太朗、YUUKI（IS:SUE）、ユ・ダヨン、りなぴっぴ（リンダカラー∞）、流那 ※50音順

●メインアーティスト

ILLIT、aoen、CANDY TUNE、GENERATIONS、FRUITS ZIPPER、ME:I、MEOVV、WILD BLUE ※50音順

●MC

EXIT、鷲見玲奈 ※50音順

●スタジオMC

柏木由紀、TGCオフィシャルサポーターHIROMI（マーケティングアドバイザー）、TGCオフィシャルサポーターFUKAMI（ファッションディレクター）※50音順

●公式サイト

