¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¡¡£Ñ£³¤Ç¤ÎàÉÔ²Ä²ò»ØÎáá¤¬ÊªµÄ¡Ö±Â¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¡×¡ÖÎä¶ø¤«¡×
¡¡£Æ£±¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡¢·è¾¡£·Æü¡ËÍ½Áª¤¬£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï£³Àï¤Ö¤ê¤ËÍ½Áª£³²óÌÜ¡Ê£Ñ£³¡Ë¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ£±£°ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´Î¿´¤Î£Ñ£³¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬¼è¤Ã¤¿àÉÔ²Ä²òºÓÇÛá¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï£Ñ£±¤ò£´ÈÖ¼ê¤ÇÆÍÇË¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤È¡¢£Ñ£²¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Î£±£°ÈÖ¼ê¤Ç¥¯¥ê¥¢¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë£Ñ£³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤«¤é¤³¤³¤Ç°ìÈ¯¤ÎÂ®¤µ¤ò¸«¤»¤ì¤Ð°ìµ¤¤Ë¾å°Ì¿Ê½Ð¤ò¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¤¬¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î»Ø¼¨¤¬½Ð¤¿¡£³ÑÅÄ¤ÏÁá¡¹¤ÈÀèÆ¬¤Ç¥³¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Í½Áª¤ÇÀèÆ¬¤òÁö¤ë¤È¡¢»ë³¦¤¬¥¯¥ê¥¢¤ÇÁ°¼Ö¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÁ°¤Ë¼Ö¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áµ¤Î®¤Î´Ø·¸¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¶õÎÏÅª¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¾å¤Ï¥Þ¥·¥ó¤¬Áö¤ì¤ÐÁö¤ë¤Û¤É¥¿¥¤¥à¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÉÔÍø¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Î¸½¾õ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¾å°Ì¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯Î©¾ì¤À¤±¤Ë¡¢Â¿¾¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¸åÊý¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥é¥¹¤ÎÍ×°ø¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç°ìÈ¯µÕÅ¾¤òÁÀ¤¦¤Î¤¬ÄêÀÐ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬³ÑÅÄ¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿ºÓÇÛ¤ËÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£¡ÖÉÔ²Ä²ò¤Ê£Ñ£³ÀèÆ¬¡×¡Ö¥¬¥Á¤Ç³ÑÅÄ¤¯¤óºÇ½é¤Ë½Ð¤·¤¿ÀïÎ¬°ÕÌ£ÉÔ¤¹¤®¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¼º¤¦¤â¤ÎÌµ¤¤ÅÛ¤Ë¤Ê¤ó¤ÇÀèÆ¬Áö¤é¤»¤ó¤Î¡©¾¯¤·¤Ç¤â¥È¥é¥¨¥Ü¤È¥È¥¦ÁÀ¤¦¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤À¤í¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¥¢¥Û¤Ê¤Î¤«Îä¶ø¤Ê¤Î¤«£Ñ£³¤ÇÀèÆ¬¤Ç½Ð¤·¤ä¤¬¤Ã¤¿¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦»ö¤Ë¤¹¤ë¤ï¡×¤ÈµÄÏÀ¤¬Ê¨Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç³ÑÅÄ¤¯¤ó¤òÀèÆ¬¤Ç½Ð¤·¤¿¤ó¤À¤í¡©ËÜÅö¤ËÍý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¡Ä¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Î°Ù¡©¡×¡Ö¥¨¡¼¥¹¤¬ÍýÁÛÅª¤Ê°ÌÃÖ¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁö¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¥¬¥ì¡¼¥¸¤¬¤é°ú¤¤º¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î±Â¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÆ±Î½¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Îà¼Î¤Æ¶ðá°·¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ë³ÑÅÄ¤Î°·¤¤¤ÏÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤À¡£