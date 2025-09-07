ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¡¡M1Æ³¤¤¤¿V·â¡ªµåÃÄÎòÂå3°Ì¡¦±ó°æ¸ãÏº¤ËÊÂ¤ó¤ÀÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡Ö18¡×¾¡ÍøÂÇÅÀ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À4¡½1¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î6Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¤¤¤¶¡¢»Ë¾åºÇÂ®V¡ªºå¿À¤Ï6Æü¡¢¹Åç¤ò4¡½1¤Ç²¼¤·¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö1¡×¤È¤·¤¿¡£3ÈÖ¡¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¡¢1¡½1¤Î6²ó¤Ëº¸Á°·è¾¡ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î80ÂÇÅÀ¤ËÅþÃ£¡£¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Î¾¡ÍøÂÇÅÀ¡Ö18¡×¤ÏµåÃÄÎòÂå3°Ì¥¿¥¤¤Ç¡¢3Ç¯ÌÜ°ÊÆâ¤Î80ÂÇÅÀ¤ÏÀ¸¤¨È´¤±¦ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï49Ç¯ÊÌÅö·°°ÊÍè76Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤¤ç¤¦7Æü¤ËÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ì¤Ð¡¢1990Ç¯µð¿Í¤Î9·î8Æü¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß¤Ç¤Ï¥×¥íÌîµå»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿¹²¼¤Ï¡¢¹¥µ¡¤ÇÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤ë»þ¤Î¿´¹½¤¨¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡Ö²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤ËÁÀ¤¤µå¡¢¼«Ê¬¤Î¹½¤¨¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÌµ¿´¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¤À¤±¡×¡½¡½¡£¤³¤ÎÆü¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¿´¿È¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¡¢Î×¤ó¤À1¡½1¤Î6²óÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£¥«¥¦¥ó¥È3¡½1¤«¤é¤Î³°³ÑÄ¾µå¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊÑ²½µå¤¬Íè¤Æ¤â¡¢³°Ìî¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤Æ¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£3ÈÖ¡ÊÂÇ¼Ô¡Ë¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÌò³ä¤òº£¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Áê¼ê¤ÏÅìÅÔÂç³Ø¥ê¡¼¥°»þÂå¤Ë²¿ÅÙ¤âÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤·¤¿¡¢1³ØÇ¯²¼¤ÇÀÄ³ØÂç½Ð¿È¤Î¾ï¹¡£¤½¤Îµ°Æ»¤ÏÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î¶¯¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Äã¤á¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬·è¤Þ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÇ¤Á¤Å¤é¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¡£ÆñÅ¨¤¬·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ëºÝ¤É¤¤¥Ü¡¼¥ëµå¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¥Ô¥¿¥ê¤È»ß¤á¡¢´Å¤¤µå¤Ï¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¡Íø¤ò¸Æ¤ÖÂÇµå¤Ï¡¢º¸Á°¤Ç¤Ï¤º¤ó¤À¡£
¡¡¤â¤¦´°Á´ÉüÄ´¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£8·îÃæ¤Ë¤ä¤äÌÄ¤ê¤òÀø¤á¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç8»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡¢4»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¡£ÆþÃÄ3Ç¯ÌÜ°ÊÆâ¤Î80ÂÇÅÀÅþÃ£¤Ï¡¢µåÃÄÀ¸¤¨È´¤±¦ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï49Ç¯ÊÌÅö·°°ÊÍè76Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÂÇÅÀ¤Î¡Ë¥Î¥ë¥Þ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥óÆ±ÍÍ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
¡¡¤³¤ÎÌë¤Î·è¾¡ÂÇ¤Ç¡¢¾¡ÍøÂÇÅÀ¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡Ö18¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï68Ç¯±ó°æ¸ãÏº¤ËÊÂ¤ÖµåÃÄÎòÂå3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é¡È¤³¤³¤¾¡É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿ÇØÈÖ¹æ1¡£¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£ºÇ¶á¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦À±¤Î¤â¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼¤ÎÌò³ä¤ò¡È½ÉÌ¿¡É¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£¡Ö¥Á¥«¡Ê¶áËÜ¡Ë¤µ¤ó¤È¡ÊÃæÌî¡ËÂóÌ´¤µ¤ó¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡ÊËÜÎÝ¤Ø¡Ë´Ô¤¹¤Î¤¬ËÍ¤Î»Å»ö¡×¡£Î®¤ì¤âÂÎ¤ËÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡Ö1¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¡¢¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡ÊÀ¼±ç¤Î¡Ë¸å²¡¤·¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Áª¼ê¤â¤¹¤´¤¯¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤ÞÌÀÆü¡Ê7Æü¡Ë¤Ç·è¤á¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¡×¡£¤½¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¤Ø¤È¤¤¤¶¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¡ÊÀÐºê¡¡¾ÍÊ¿¡Ë
¢ãÀ¸¤¨È´¤±¦ÂÇ¼Ô3Ç¯ÌÜ°ÊÆâ¤Ç80ÂÇÅÀÅþÃ£¤ÏÊÌÅö°ÊÍè76Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¢ä
¡¡¡û¡Ä¿¹²¼¡Ê¿À¡Ë¤¬6²ó¤Î·è¾¡Å¬»þÂÇ¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î¥·¡¼¥º¥ó80ÂÇÅÀÌÜ¡£ºå¿ÀÀ¸¤¨È´¤¤Ç¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Þ¤Ç¤Ë¥·¡¼¥º¥ó80ÂÇÅÀ½éÅþÃ£¤Ï¡Ê´Ý¿ô»ú¤ÏÇ¯¿ô¡Ë
49Ç¯¡Ê2¡ËÊÌÅö¡¡·°¡¡86
76Ç¯¡Ê3¡Ë³ÝÉÛ²íÇ·¡¡83
22Ç¯¡Ê2¡Ëº´Æ£µ±ÌÀ¡¡84
25Ç¯¡Ê3¡Ë¿¹²¼æÆÂÀ¡¡80
¤Ç¿¹²¼¤Ï4¿ÍÌÜ¡£±¦ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï49Ç¯¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤ÎÊÌÅö°ÊÍè76Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¡£
¡¡¡û¡Ä¿¹²¼¤Ï¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×18ÅÙÌÜ¤Î¾¡ÍøÂÇÅÀ¡£2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß¤Îºå¿ÀÁª¼ê¤Ç¤Ï85Ç¯¥Ð¡¼¥¹¤Î22ÅÙ¡¢05Ç¯º£²¬À¿¤Î19ÅÙ¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢68Ç¯±ó°æ¸ãÏº¤ËÊÂ¤ÖÎòÂå3ÈÖÌÜ¤ÎÂ¿¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£