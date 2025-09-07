◇セ・リーグ 阪神4―1広島（2025年9月6日 甲子園）

阪神・石井はいつも通り、ポーカーフェースで仕事を終えた。4―1の9回に登板。無死一、二塁のピンチを背負うも、簡単に崩れないのが“ミスター・ゼロ”たるゆえんだ。圧巻のパフォーマンスもいつも通り。スコアボードに「0」を刻み、自身が樹立した日本記録を更新。これで47試合連続無失点とした。

「シーズン後半なので。それ（無失点で終われたこと）に尽きると思います」

冷静沈着なマウンド上とは裏腹に、試合後は珍しく胸をなで下ろした。実は内心で冷や汗を流したのは、9回無死一、二塁、小園を浅い中飛に仕留めた初球だ。「僕の記憶が正しければ、あれは逆球でした」。一歩間違えば“失投”と化す可能性のあった一球で、結果的には走者をクギづけにする1死を奪い、追い風を捉えた。続くモンテロは三塁・佐藤輝の好捕にも救われ三邪飛に料理。最後は末包を得意のフォークで空振り三振に仕留め、大歓声を浴びた。

さらなる偉業へ、着々と歩みを進める。連続イニング無失点の球団記録だ。06年藤川球児の47回2/3まであと1回2/3。藤川監督の38試合連続無失点記録に並んだ8月9日ヤクルト戦後には「藤川監督の記録は38試合でも、イニングを47回2/3投げられている。試合数だけでも並べて良かった」と謙遜していた男が、ついにイニング数でも肩を並べようとしている。

チームは優勝までマジック「1」。石井自身は偉業まで“マジック1回2/3”だ。それでも気負いはない。「明日も頑張ります」。今後も「いつも通り」を積み重ねた先に、チーム、個人両方の金字塔が待つ。 （松本 航亮）