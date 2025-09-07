◇セ・リーグ 阪神4―1広島（2025年9月6日 甲子園）

【矢野燿大 視点】阪神・石井が一番の武器である真っすぐ勝負の醍醐味（だいごみ）を見せてくれた。中村奨にはカウント2―2から8球連続、ファビアンにも4球連続で真っすぐ勝負。結果的に無死一、二塁のピンチを背負ったが、それでも真っすぐ勝負を貫いた。そして気持ちで無失点を継続した。改めて素晴らしいと感じさせられた。

結果的には、続け過ぎたと見ることもできる。打たれたら単調だったと言われたかもしれない。それでも真っすぐで勝負できると、石井も坂本も信じて勝負を挑んだ。その信頼関係が実を結んだ。

藤川監督とのバッテリーでの勝負も、互いに真っすぐにこだわってきた。中日・ウッズに打たれたこともあったが、真っすぐを続ければ、相手も大振りになりやすいという狙いもあった。

それだけの真っすぐを石井は持っている。しっかり上から叩いて角度もついている。シュート回転もしないから、打ってもファウルになる。佐藤輝のファインプレーにも、無失点へのチームの思いが詰まっていた。 （スポニチ本紙評論家）