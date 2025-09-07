◇セ・リーグ 阪神4―1広島（2025年9月6日 甲子園）

4番の一撃に、大地が震えた。1点を追う4回1死一、二塁。敵失と四球の“もらったチャンス”で、阪神・佐藤輝が燃えた。打線が苦戦した常広のフォークに反応し、右前へ運ぶ。二塁走者・中野は猛然と三塁を蹴り、頭から本塁へ――。水平に広がる球審の両腕。フルカウントから生んだ執念の同点打だった。

「何とかフルカウントまでいったので、いいところに飛んでくれた。ワンチャンスで同点にできて良かった」

2回先頭の第1打席では同じフォークにバットが空を切るなど、打線は自身の安打まで常広に無安打に封じられた。ウイニングショットに手を焼きながら、第2打席にはきっちりと攻略。23年以来の90打点、そして球団初となる5年目での通算400打点到達にも王手をかけた。9回の守備では、1死一、二塁でモンテロが打ち上げた左翼ファウルゾーンへの飛球を背走捕球し、石井の連続無失点記録継続に貢献。殊勲は森下に譲っても、背番号8の快打と好守がなければ、のちの展開は一転していただろう。

3月28日の開幕戦、シーズン初打席で放った1号から奪冠への旅は始まった。桜舞う4月の球団通算8500号、深緑の5月には12球団最速10号、梅雨空の北の大地では通算100号を刻んだ。7月の東京ドームで自己最多25号、夏休みの京セラドームでは30号を叩き込み生え抜きの前に39年間立ちはだかった壁を打破。猛虎の四季は、主砲の豪快なアーチとともに移ろう。迎える「9・7」。目指す放物線は一つ、マジック「1」の甲子園にかける「優勝弾」。シーズンの幕開けも幕引きも、26歳が担う。

「しっかり、目の前の試合を勝てるように、頑張ります」

2年前の9月14日、18年ぶりのリーグ優勝を決めた巨人戦では、3年連続20号で栄光への橋を架けた。歴史を再現する瞬間が、刻一刻と近づいてきた。（八木 勇磨）