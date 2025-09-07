◇セ・リーグ 阪神4―1広島（2025年9月6日 甲子園）

阪神・才木は、「優勝決定請負人」の期待がかかる。2年前にリーグ制覇決定日に勝ち投手になった右腕は、きょう7日の広島戦の先発で再現を期す。プレッシャーには免疫があるとばかりに「経験済みっちゃ経験済み。どういう雰囲気になるかは大体、想像ついてる」といつもの軽い感じで頼もしい言葉を残した。

独特の雰囲気を知っているからこそ、警戒も怠らない。「結果的には緊張するんじゃないかなと思いますけどね。やっぱり優勝という違う試合にはなると思うので。そういうのも頭に入れながら、ちゃんと自分をコントロールして試合に挑めればいいかなと思う」。前回Vを知るメンバーが大半なだけに、チーム全体にも落ち着きがあるという。

「前回は久々の優勝というのもあって、チーム内でも、ちょっとソワソワした感じがみんなにあったんですけど、今年はまた違うのかなと思います」

村上と形成したダブルエースの一角としてリーグトップタイの12勝を挙げる。勝敗が付かなかった前回8月31日巨人戦を挟んで5連勝中。その勢いのままゴールを駆け抜ける。