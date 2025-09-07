プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「調味料2つ！エビ玉ポン酢あんかけ」 「オイスターソースを活用 ピーマンとツナだけ by岡本 由香梨さん」 「ジャガイモ春巻き」 の全3品。
メイン料理が手軽なので、副菜に手をかけて。ポン酢あんでサッパリ料理。

【主菜】調味料2つ！エビ玉ポン酢あんかけ
調味料はポン酢と塩の2つだけ。エビ入りふんわり卵に、ポン酢のあんをかけて。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：278Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師　岡本 由香梨

材料（2人分）

むきエビ  (冷凍)10尾 玉ネギ  1/2個
卵  4個
  塩  小さじ1/4
＜ポン酢あん＞
  ポン酢しょうゆ  大さじ3
  水  大さじ3
＜水溶き片栗＞
  片栗粉  小さじ1/2
  水  小さじ1/2~1
グリンピース  (冷凍)大さじ2

【下準備】

むきエビは解凍し、背ワタがあれば取り、分量外の塩水で洗って水気を拭き取る。玉ネギは縦薄切りにする。グリンピースは、分量外の塩少々を加えた熱湯につけて柔らかく戻し、水気をきる。

©Eレシピ


＜水溶き片栗＞の材料を合わせる。ボウルに卵を割り入れて塩を加え、白身を切るように混ぜる。

【作り方】

1. フライパンに分量外のサラダ油をひき、中火でむきエビと玉ネギを炒める。エビに火が通ったら、強火にし、卵を加えてヘラでゆっくりと大きくかき混ぜ、卵がふんわりとしたら、器に盛る。

©Eレシピ


2. (1)のフライパンに＜ポン酢あん＞の材料を入れ、強火にかける。煮たったら一度火を止め、＜水溶き片栗＞を入れて混ぜ、再び中火にかけ、トロミをつける。

©Eレシピ


3. (2)を(1)にかけ、グリンピースを散らす。

©Eレシピ



【副菜】オイスターソースを活用 ピーマンとツナだけ by岡本 由香梨さん


©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：148Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師　岡本 由香梨

材料（2人分）

ピーマン  5個
調味料
  ツナ  (缶)1缶(1缶70g入り)
  オイスターソース  大さじ1/2
  ゴマ油  大さじ1/2

【下準備】

ピーマンは縦半分に切り、ヘタと種を取る。幅5mm程度の横細切りにする。ツナはキッチンペーパー等で油きりをする。ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

©Eレシピ



【作り方】

1. 熱湯でピーマンをゆでてザルに上げ、＜調味料＞のボウルに加えて和え、器に盛る。

©Eレシピ



【副菜】ジャガイモ春巻き
炒めたジャガイモを入れて。外側パリッと、中はホクホク！

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：320Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師　岡本 由香梨

材料（2人分）

ジャガイモ  1個
シイタケ  (干し:スライス)2g
豚ひき肉  80g
  砂糖  小さじ1/4
  しょうゆ  小さじ1
  オイスターソース  小さじ1
  もどし汁  (シイタケ)100ml
＜水溶き片栗＞
  片栗粉  小さじ1/2
  水  小さじ1/2~1
春巻きの皮  (小)6枚
＜小麦粉のり＞
  小麦粉  小さじ1
  水  小さじ1
揚げ油  適量 サニーレタス  1枚
プチトマト  2個

【下準備】

ジャガイモは皮をむき、2〜3mmの太めのせん切りにし、水に放って水気をきる。シイタケは分量外の150mlのぬるま湯でもどす(このもどし汁は、後ほど使用します)。サニーレタスは食べやすい大きさにちぎる。

©Eレシピ


ジャガイモは150gを目安にしています。今回はもどした後のシイタケは9gでした。
＜水溶き片栗＞、＜小麦粉のり＞の材料はそれぞれ混ぜ合わせる。揚げ油を160℃に予熱する。

【作り方】

1. フライパンに分量外のサラダ油をひき、豚ひき肉を軽く炒めて、ジャガイモとシイタケを加え炒め合わせる。

©Eレシピ


2. ＜調味料＞の材料を加え、サッと炒めて火を止める。＜水溶き片栗＞を煮汁に混ぜて火にかけ、再び1分程加熱してトロミをつける。バット等に取り出し、冷ます。

©Eレシピ


冷ますことにより、春巻きの皮に包みやすくなります。
3. (2)を6等分に分け、春巻きの皮のざらざらしている面の上に細長くのせる。左右を折り、手前から包むように巻き、巻き終わりは、＜小麦粉のり＞で留める。

©Eレシピ


4. 160℃の揚げ油で色よく揚げ、油をきる。器に盛り、サニーレタスとプチトマトを添える。

©Eレシピ