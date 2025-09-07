阪神がリーグ優勝マジック１で迎える７日の広島戦（甲子園）を前に、大阪府の吉村洋文知事がファンへの「お願い」を発信した。

吉村知事は自身のＸ（旧ツイッター）に「【お願い】」と題して投稿。「阪神タイガースが優勝しても、道頓堀川には飛び込まないで下さい。危険です」と呼びかけた。加えて「前回の優勝時、横山市長は安全の為に道頓堀川の水位を上げたようですが、今回は逆に水位を下げるかもしれません。知らんけど。いずれにせよ、道頓堀川には飛び込まないで」と再度呼びかけた。

２３年に阪神が１８年ぶりのリーグ優勝を決めた際は、グリコ看板で有名な戎橋から川に飛び込む“道頓堀ダイブ”や事故を防ぐため、大阪府警は大阪市の繁華街・ミナミを中心に約１３００人を投入。試合前から超厳戒態勢が敷かれ、戎橋の欄干に警察官約４０人ほどが何重にも折り重なってガードし、ビニールシートによる目隠しもしたが、警備の隙を狙ってダイブする人が相次いだ。

２００３年の優勝時は約５３００人が飛び込み、２４歳の会社員が死亡した。０５年Ｖ時は、大阪市が防止壁を設置したが、それでも５５人がダイブした。知事の呼びかけによる抑制効果が期待される。