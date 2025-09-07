40歳でパパになった男性が語る「子どもの気持ちを理解しなきゃな」と考える理由【作者に聞く】
SNSで子育てのエッセイ漫画を公開しているちゅーぴふるライフ(@chupeful___life)さん。原作は大浦力さん、画作はSachikoさんが担当し、SNSの公開や更新などを妻が対応している。幼い愛娘が登場し、何気ない日常がリアル＆コミカルに描かれている。本稿では、原作者の大浦力さんに本作を描いた理由や子育ての裏話などについてインタビューした(後編)。
本作は、不妊治療を経て40歳直前に第1子を授かった原作者・大浦力さんが、娘の成長記録として描き始めたものだ。「不妊治療の末、40歳直前に娘が生まれました。人生で1度きりの成長を何かに残したくて」と語るように、作品には深い愛情と実感が込められている。
エピソードはすべて実話で、育児を通じて「親以外の存在が子どもの成長を促す」という気づきがあったそうだ。大浦さんは「親以外の人に会った翌日に、教えていない言葉を話し始めることが多々あり、驚きます」と、周囲の支えが子どもの成長に与える影響を語った。
また、子育てに取り組む親としてのスタンスについては「子どもが生まれて、すぐに親になれるとは思っていません。これから一緒に成長するんだ」と語り、親子が共に学び、成長していく姿勢を大切にしている。さらに「子どもの気持ちをまず『理解しなきゃなー』と思って子育てをしています」と述べ、自身の“40年間子どもをやってきた経験”から、子どもの視点を理解することを重視している。
睡眠不足や経済的負担、子どものやんちゃさなど、子育ての大変さは尽きないが、それ以上に「かわいくて仕方ない」という思いがすべてを支えている。夫婦の体験をもとに描かれた本作は、親として共感できる場面が多く、子育て中の読者に温かさと励ましを与えてくれる作品である。
取材協力：大浦力(@chupeful___life)
