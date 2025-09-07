【Licca Closet series スニーカーコレクション】 9月上旬 発売予定 価格：1回300円

ビジュースニーカー（ホワイト）

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「Licca Closet series スニーカーコレクション」を9月上旬に発売する。価格は1回300円。

「Licca Closet series」の最新弾として、厚底スタイルのハイテクスニーカーが登場。ビジュースニーカー（ホワイト）、ビジュースニーカー（ブラック）、ALLホワイトスニーカー、ALLブラックスニーカー、ハイテクスニーカー（ベージュ）、ハイテクスニーカー（シルバー）の全6種がラインナップしている。また、シューズを収納できる紙箱もシューズに合わせてスポーティなデザインになっている。

通常のリカちゃん（対象年齢3歳～）、大人向けのスタイリッシュリカ（対象年齢15歳～）、フォトジェニックリカ（対象年齢8歳～）いずれのボディでも着用できる。ただし、過去の年代のリカちゃんによっては着用できないものもある。

ビジュースニーカー（ブラック）

ALLホワイトスニーカー

ALLブラックスニーカー

ハイテクスニーカー（ベージュ）

ハイテクスニーカー（シルバー）

(C) TOMY

※人形に密着させた状態で保管しないでください。人形の肌に色が移る場合があります。

