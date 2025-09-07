自民党が臨時の総裁選挙を実施するかどうか、来週月曜日に決定するのを前に、多くの都道府県連が実施の賛否を決める会合を開きました。これまでに18の都道府県連が賛成、反対は9つに留まっています。

自民党・埼玉県連幹部

「総裁選挙実施・前倒し、全員一致で行ってほしいということで決まりました」

新たに臨時総裁選の実施に賛成する方針を決めたのは、青森・埼玉・山梨・静岡・滋賀・大阪・奈良の各府県連です。一方で、福井・徳島・鹿児島・沖縄の各県連は、反対する方針を決定しました。

鹿児島県連会長・森山幹事長

「今回決めたことは責任問題とは関係がないと思いますし、今の世界の事情、我が国の事情等を考えれば、政治空白を作る余裕はないのではないかという意見もありました」

これまでに47都道府県連のうち、賛成は18、反対は9となっていて、残る20の府県では、賛否を決めていません。

臨時総裁選の実施には、国会議員と各都道府県連の代表者の過半数となる172人を超える賛成が必要です。これまでの日本テレビの取材では過半数を超える勢いとなっていますが、態度未定の議員や都道府県連がまだいること、反対派は切り崩し工作を続けていて情勢は、まだ流動的です。

こうした中、首相公邸に自民党の菅副総裁、小泉農水相が相次いで入りました。菅氏は、およそ40分間、小泉氏は、およそ2時間滞在し、公邸をあとにしました。

臨時総裁選の実施や石破首相の退陣を求める声が相次いでいる自民党内の情勢、首相が検討しているとされる衆議院の解散総選挙などをめぐって、石破首相と意見を交わした可能性があります。