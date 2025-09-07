ジュニアの5人組「ACEes」が6日、さいたまスーパーアリーナで「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」に初出演した。浮所飛貴（23）は「こんばんはACEesです！TGCに来たぞ！楽しんでいこうぜ！」と会場を盛り上げた。

シークレットゲストとして登場。グループを紹介する映像が冒頭に流れると会場からはこの日一番の大歓声が上がった。Sexy Zoneの「人生遊戯」、嵐の「言葉より大切なもの」を続々と披露すると、会場のボルテージが最高潮となった。

那須雄登（23）は「盛り上がっていただいて、すごく楽しいです」と笑顔。自身も初出演の深田竜生（23）は「ずっと出たかった。夢だったので、光栄に思います」と念願のステージを喜んだ。MC中にはランウエーを5人で歩く場面もあり、浮所の「皆“きゃー”ちょうだい」とのリクエストに会場は歓声で応えた。メンバーは口々に「気持ちいいな」とステージ上から見る光景をかみしめていた。

グループはTGC20周年セレブレーション公式サポーターに就任。TGC20周年セレブレーションソング「Biggest Party」も初披露し、イベントの節目を華やかに彩った。