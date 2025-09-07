災害時、家族の健康を守るために【100均】で買える衛生用品／レスキューナース監修

災害時に意外と困るのが、衛生や健康の管理。手を洗えなかったり、入浴できなかったりすると、思わぬ体調不良や感染症のリスクにつながります。

そこでおすすめなのが、気軽に買い揃えられる100円ショップのアイテム。災害時におすすめの衛生グッズ5選をご紹介します。

衛生面から健康を守るおすすめアイテム

除菌シート・除菌スプレー

●右：極厚除菌アルコールウェット

24枚 110円／Can★Do

●左：手指消毒スプレー

110円／DAISO

肌に使っても安心な素材を使った除菌シートや除菌スプレーも、ローリングストックを。除菌シートは、水が使えないときに手を拭いたり、食器類を洗ったりする際に便利です。

マスク

●バイカラー 冷感マスク

6P 110円／Can★Do

感染症対策や、部屋を片づける際に有害物質の吸い込みを避けるため、マスクは必須。 災害時は水道が止まることもあるので、使い捨てがおすすめです。家族の人数×一日2枚×7日分のストックを。

歯みがきシート

●指型歯みがきシート

5枚入 110円／Seria

災害時のオーラルケアは、口内トラブルだけでなく感染症を防ぐためにも最重要。家族の人数×一日3枚×7日分のローリングストッ クを。メーカーによって味や香りが違うので、自身や家族が気に入ったものを備蓄して。

ウォッシュバッグ

●ウォッシュ バッグ

550円／DAISO

汚れた衣類と水を入れて袋の口を閉じ、振り洗いをすれば簡単に洗濯が完了。少量の水で洗うことが可能です。このウォッシュバッグは、下部のバルブから排水でき、脱水が簡単に行えます。

シャンプーシート

●シャンプーシート

25枚 110円／DAISO

災害時は、水が貴重品に。水を使わずに髪や頭皮の汚れを落とせるシャンプーシートで、不快感を取り除きましょう。肌に合うかどうか必ず事前に試してみて。

備蓄品は、〈買って満足〉するのではなく、必ず一度は試して、使い勝手を確認することも大事。

自分にとって使いやすいアイテムを揃えて、いざというときも安心して過ごせる環境を整えておきましょう。

辻 直美さん 教えてくれたのは… 国際災害レスキューナース、一般社団法人育母塾代表理事 国境なき医師団で活動した後、 阪神・淡路大震災を経験。その後、国際緊急援助隊医療チー ムにて救命救急災害レスキューナースとして活動。現在はフリーランスのナースとして、講演や防災教育を行う。 詳細はこちら

（『オレンジページ』2025年9月2号より）