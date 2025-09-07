決勝はトルコvsイタリア！ 日本はブラジルとの3位決定戦へ【世界バレー女子2025】

6日（土）、2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）の準決勝2試合が行われた。

残すところ4試合となった女子の世界バレー。ベスト4には女子日本代表、女子トルコ代表、女子イタリア代表、女子ブラジル代表が残った。

先に行われた日本とトルコの一戦は、日本が幸先よく第1セットを先取するも、続く第2、第3セットはトルコのサーブに苦しめられ、2セット連続で落としてしまう。息を吹き返した第4セットは24-21とセットポイントを握るも、そこからギアを上げたトルコに逆転を許し、25-27でセットを落とすことに。日本はセットカウント1-3で敗れた。

一方のイタリアvsブラジルはネーションズリーグ2025の決勝と同じカード。優勝候補同士の一戦は第1セットから接戦となると、ブラジルが先に2セットを取るも、女王イタリアが意地を見せ、セットカウント3-2でイタリアが勝利を収めた。

この結果、決勝はトルコvsイタリア、3位決定戦は日本vsブラジルというカードに。決勝は7日（日）の21時半、3位決定戦は17時半から行われる。

【世界バレー女子2025 9月6日結果】

日本 1-3 トルコ

第1セット 25-16｜第2セット 17-25｜第3セット 18-25｜第4セット 25-27

イタリア 3-2ブラジル

第1セット 22-25｜第2セット 25-22｜第3セット 28-30｜第4セット 25-22｜第5セット 15-13