【ブリジット】 2026年1月 発売予定 価格：26,400円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

ホビージャパンのフィギュアブランド「AMAKUNI」より、2026年1月に発売予定の1/7スケールフィギュア「ブリジット」。こちらは、アークシステムワークスの対戦格闘ゲーム「GUILTY GEAR XX Λ CORE PLUS R」に登場する「ブリジット」が、最後のトリックをミスした勝利時のポーズで立体化したものだ。

フィギュアの元となったのは、原型師のグリズリーパンダ氏がイベントで製作・販売していたガレージキットである。それをアークシステムワークスが完全監修し、改めて完成品フィギュアとしてリリースするというのがこちらのアイテムだ。さすがにガレキに手を出すのはハードルが高く感じるが、彩色済みのフィギュアならば安心して手に入れられるのはありがたい。

フィギュアの素材はPVCで、全高は約275mmだ

頭からシスターのような青いベールをすっぽりと被ったブリジット。額の辺りに取り付けられたエンブレムや、金属製のようにも見える十字架、そして独特なしわで布の質感が再現されているなど、細部にまでこだわって作られているのがわかる。

そのベールの下からは、金色の美しい髪と何かを見つめているようなキラキラと輝いた大きな瞳、そして少し頬を赤らめた小さな顔が出ており、こちらもかなりキュートだ。髪の一部は手前に少し飛び出していて、躍動感のある見た目に仕上げられている。

大きくてつぶらな瞳がキュートすぎる

髪の一部は前に飛び出すような動きがつけられている

青いベールがよく似合う

ブリジットが身につけている衣装は、ベールと同じようにブルーとホワイトを基調にしたデザインだ。そこに、黄色いリボンが付けられているところがアクセントになっており、全体的に爽やかなイメージになっている。トレードマークのひとつであるヨーヨーは、衣装に引っかかってしまっているような形になっているところも面白い。

大きくて黄色いリボンも印象的だ

腕にも十字が付けられたアクセサリーを身につけている

服の一部はヨーヨーに引っかかってしまっている

腰には、もうひとつのトレードマークとも言える、巨大な手錠を身につけている。ショートパンツの下からは白い脚がスラリと伸びており、片足を上げているポーズを取っている。足元に、かなりゴツめのシューズを履いているところもブリジットらしいところだ。

腰にはおなじみの手錠を身につけている

下半身はショートパンツ姿だ

厚底でゴツイデザインのシューズも特徴のひとつだ

こちらの「ブリジット」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色見本だ。予約の締め切りは9月10日までと残りわずかとなっているので、どうしても手に入れたいという人は、忘れてしまう前に今すぐ購入しておくことをオススメする。

【フォトギャラリー】

(C) ARC SYSTEM WORKS