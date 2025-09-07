◆ラグザス ｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回 ＷＢＳＣ Ｕ―１８ 野球ワールドカップ ▽１次ラウンド 日本４−２韓国（６日・沖縄セルラー那覇）

日本が強敵・韓国を４−２で撃破し、開幕２連勝を飾った。韓国の先発で最速１５７キロを誇る１８８センチの長身右腕、パク・ジュンヒョンに対して２回途中、５安打３失点でＫＯするなど攻略に成功。投げては今夏の甲子園を制した沖縄尚学の２年生エース・末吉良丞（２年）から最速１５８キロを誇る今秋ドラフト１位候補の石垣元気（健大高崎３年）への豪華リレーで逃げ切った。

＊ ＊ ＊

沖縄特有の指笛に後押しされ、末吉が粘った。４回１死一塁。前の打席で適時打を浴びた８番のイ・ヒソンとの勝負だ。フルカウントのから８球目、低めに１４４キロの直球を決めた。強い打球が遊撃に転がる。併殺でピンチ脱出だ。先発し、４回を４安打２失点。気持ちのこもった７０球で、先発の重責を果たした。

「そこまで制球が良くなく、バラついている中で抑えきれたのは良かった。国際大会という中で少し緊張したピッチングになりました」

髪の毛を丸刈りにして、那覇のマウンドに向かった。「今日の朝、ホテルの部屋で。気合いを入れようと」。強い気持ちで韓国の強力打線と対峙した。２回からは３イニング連続で先頭打者の出塁を許す苦しい投球だったが、勝負所で生命線のストレートが光った。

Ｕ−１８Ｗ杯の高校日本代表で２年生の勝利投手は、１３年安楽智大（済美）、高橋光成（前橋育英）に次ぎ、１２年ぶり３人目。先発では安楽以来２人目となった。

「自分の真っ直ぐが結構押し込むことができていて、ある程度世界に通用すると多少なりとも分かった。もっと磨きをかけて、ピッチングのレベルを上げていきたい」と収穫を口にした１６歳。「自分の持ち味の速い真っ直ぐと、キレのある変化球を使って、粘り強いピッチングをしっかりやっていきたい」と前を見据えた。