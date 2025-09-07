◆バレーボール女子 世界選手権（６日、タイ・バンコク）

４大会ぶりのメダル獲得を目指す世界ランク５位の日本の３位決定戦（７日午後５時半開始予定）の相手が、同２位のブラジルに決まった。この日の準決勝で、昨夏のパリ五輪金メダルで同１位のイタリアがブラジルをフルセットの死闘の末に退けて、決勝進出を決めた。

２０１０年大会の銅以来の表彰台を目標に掲げる日本は、１次リーグを全３勝突破し、決勝トーナメント初戦でタイにストレート勝ち。準々決勝では、前回女王・セルビアを破って勝ち上がってきたオランダに対し、フルセットの死闘の末に勝利。６日の準決勝では、２３年Ｗ杯女王・トルコに１―３で敗れてきた。準決勝でチーム最多２２得点を挙げた和田由紀子（ＮＥＣ川崎）は「（敗戦で）自信をなくすのではなく、気持ちを切り替えて、全員でメダルを目指して頑張っていきたい」と意気込んでいる。

２００８年北京、１２年ロンドン五輪金で、昨夏のパリ五輪銅メダルのブラジルとは通算４６勝９７敗。２４年のネーションズリーグ（ＮＬ）準決勝でフルセット勝ちしているが、今年６〜７月のＮＬでは２連敗。「ガビ」の愛称で人気の相手エース、ガブリエラ・ギマラエスを擁する王国の壁を乗り越え、１５年ぶりの表彰台入りを果たす。