６日、雲南省昆明市で行われたフォーラム開幕式。（昆明＝新華社記者／胡超）

【新華社昆明9月6日】中国雲南省昆明市で6日、2025グローバルサウスメディア・シンクタンクフォーラムが開幕した。「サウスの力を結集し、世界の変局に応える」をテーマに、110の国と地域から260以上のメディアやシンクタンク、政府機関、国際・地域組織の代表約500人が出席する。

６日、開幕式で、ミャンマーでの震災救助体験について語る消防隊員。（昆明＝新華社記者／陳欣波）

中国共産党中央宣伝部の胡和平（こ・わへい）副部長（日常業務担当）は開幕式であいさつし、次のように述べた。このほど天津で開かれた2025年上海協力機構（SCO）サミットで、習近平（しゅう・きんぺい）主席は「グローバルガバナンス・イニシアチブ」を初めて提起した。グローバルガバナンス体制の変革をグローバルサウスが共同で推進するための重要な指針となる。今回のフォーラムが、メディアとシンクタンクの意思疎通や交流を深め、変動する世界の中でグローバルサウスが力を結集し、より良い未来を共に築く推進力となることを期待している。

６日、開幕式に出席したゲストら。（昆明＝新華社記者／陳欣波）

新華社の傅華（ふ・か）社長はあいさつで、次のように述べた。昨年のフォーラムでは、習主席が祝賀書簡を送り、「グローバルサウスの声を共に響かせ、責任ある姿勢を示そう」と強調した。中国の国家通信社であり世界的な通信社である新華社は、各方面と共に、グローバルサウス諸国の指導者が先頭に立って人類運命共同体の構築を推進する物語をしっかりと語り、グローバルサウスの発展と繁栄に向けて言葉の影響力を結集し、前進の原動力を蓄えていく。

フォーラムの会期は5〜9日。新華社、共産党雲南省委員会、雲南省政府が共催する。

６日、開幕式に出席したゲストら。（昆明＝新華社記者／陳欣波）

６日、開幕式に出席したゲストら。（昆明＝新華社記者／高咏薇）

６日、開幕式に出席したゲストら。（昆明＝新華社記者／胡超）

６日、開幕式に出席したゲストら。（昆明＝新華社記者／胡超）

６日、開幕式で披露されたパフォーマンス。（昆明＝新華社記者／高咏薇）

６日、開幕式に出席したゲストら。（昆明＝新華社記者／胡超）

６日、開幕式の様子を撮影をするゲスト。（昆明＝新華社記者／彭奕凱）

６日、開幕式に出席したゲストら。（昆明＝新華社記者／彭奕凱）