タレントで歌手の手越祐也（３７）が６日、都内で行われた、松崎しげる（７５）主催の音楽イベント「黒フェス２０２５〜白黒歌合戦〜」に出演。本番前には会見に臨み、松崎との意外な関係性を明かした。

黒フェス常連の手越は「僕自身はこの９月６日は毎年勝手に楽しみにさせてもらってる」といい、「すみませんいつもの呼び方になっちゃうんですけども」と断った上で、「いつも『しげるん』の背中を見て育ててもらってますし、番組の企画で二人っきりでお酒飲んだりとか、ずっとお世話になってる先輩」と、松崎を「しげるん」呼びしていると告白。報道陣からも思わず驚きの声が漏れた中、「“松崎さん”はとっくの昔に置いてきました。もうとっくに『しげるん』です」とユニークに説明し、松崎も「“さん”づけも嫌だし！しげるんです」と笑顔。続けて松崎は、同イベントに第１回から出演を続けるももいろクローバーＺについても「こっちは『しげる』ってて呼んでる」と明かし、笑いを誘った。

その上で手越は「いつも黒フェスに会う度にこういう年の重ね方と、先輩の背中を追って常にパワフルで毎日歩んでいきたいなと、いつも勉強させてもらってます」と松崎への尊敬の念を言葉に。松崎は「いいですねー、優等生だね！」とうれしげに笑顔を浮かべた。

「黒フェス」は、日本記念日協会が「松崎しげるの日」に認定した９月６日の恒例イベント。今年で１１年連続１１回目の開催となった。

去年はソロで出演した手越はこの日、自身がボーカルを務める３人組ロックバンド「Ｔ．Ｎ．Ｔ」として出演。計６曲のクールなパフォーマンスで会場を沸騰させた。