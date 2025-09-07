¡ÚF1¡Û³ÑÅÄÍµµ£3Àï¤Ö¤êQ3¿Ê½Ð10ÈÖ¼ê¡¡¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¶Ã°Û¤Î¥³¡¼¥¹¿·¤ÇPP¡ª¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óÀªÍÞ¤¨¤ë
¡¡¡þF1Âè16Àï¥¤¥¿¥ê¥¢GP¡¡Í½Áª¡Ê2025Ç¯9·î6Æü¡¡¥â¥ó¥Ä¥¡¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡á1¼þ5.793¥¥í¡Ë
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï3Àï¤Ö¤ê¤ËÍ½Áª3²óÌÜ¡ÊQ3¡Ë¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¡¢10ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¡£Æ±Î½¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤Î1Ê¬18ÉÃ792¤Ç4Àï¤Ö¤êº£µ¨5²óÌÜ¡¢ÄÌ»»45²óÌÜ¤Î¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ÊPP¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬0.077ÉÃº¹¤Ç2ÈÖ¼ê¡¢Áí¹ç¼ó°Ì¤ÎÆ±Î½¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬0.190ÉÃº¹¤Î3ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ÏÍ½Áª1²óÌÜ¡ÊQ1¡Ë¤ò1Ê¬19ÉÃ619¤Î4ÈÖ¼ê¤ÇÆÍÇË¡£2²óÌÜ¡ÊQ2¡Ë¤ÏºÇ½é¤Ë1Ê¬19ÉÃ433¤ò½Ð¤·¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¸åÊý¤Ç¥È¡¼¡Ê¥¹¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥¿¥¤¥à¤Ï¿¤Ó¤º¡¢¤®¤ê¤®¤ê¤Î10ÈÖ¼ê¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡£Q3¤ÏQ2¤è¤ê¤âÃÙ¤¤1Ê¬19ÉÃ519¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ë0.727ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Á°Àï¥ª¥é¥ó¥ÀGP¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎQ1ÇÔÂà¤Ç16ÈÖ¼ê¡£¥Ï¥¸¥ã¡¼¤Î½éÉ½¾´Âæ¤ò¼õ¤±¤Æ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê¤ò¿ä¤¹À¼¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤ÏÁ°Æü5Æü¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÊÑ¹¹¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡£¥æ¥¦¥¤ÏÄ¾¶á3¥ì¡¼¥¹¤Ç¿ÊÊâ¤ò¿ë¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÉ¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£²áµî4Ç¯¤Ç14°Ì¤¬ºÇ¹â¤Î¶ì¼ê¥³¡¼¥¹¤Ç2ÀïÏ¢Â³Æþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢É¾²Á¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£
¡¡¢§¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡¡¤³¤Î¤Ø¤ó¤Ï¥í¡¼¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¥é¥Ã¥×¤ò´°àú¤Ë¤³¤Ê¤¹¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤âÆñ¤·¤¤¡£Q3¤ÏÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ç¥é¥Ã¥×¤â³Ú¤·¤á¤¿¤·¡¢¥Þ¥·¥ó¤Ï½µËö¤òÄÌ¤·¤Æ¤º¤Ã¤ÈÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«ÊÑ¹¹¤ò»Ü¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¥×¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤À¡£
¡¡¢¦Í½Áª½ç°Ì
(£±)¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
(£²)¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(£³)¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(£´)¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(£µ)¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(£¶)¥é¥Ã¥»¥ë¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(£·)¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(£¸)¥Ü¥ë¥È¥ì¡¼¥È¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë
(£¹)¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë
(10)³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
¡ã°Ê²¼Q2ÇÔÂà¡ä
(11)¥Ù¥¢¥Þ¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
(12)¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥¯¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë
(13)¥µ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
(14)¥¢¥ë¥Ü¥ó¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
(15)¥ª¥³¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
¡ã°Ê²¼Q1ÇÔÂà¡ä
(16)¥Ï¥¸¥ã¡¼¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë
(17)¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë
(18)¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë
(19)¥¬¥¹¥ê¡¼¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë
(20)¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë