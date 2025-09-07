5人組ガールズグループ「MEOVV」が6日、さいたまスーパーアリーナで「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」に初出演した。デビュー1周年の記念日。ANNAは「実は今日私たちにとってデビュー1周年という特別な日にTGCに出演することができてすごくうれしいです」と喜びを話した。

本番前には囲み取材に応じ、TGCの印象についてANNAは「ファッションと音楽が融合している大きいイベントだなと思っていて、ずっと私たちの憧れていたステージです」とコメント。日本の好きな所についてNARINとSOOINは「コンビニの卵サンドが好きです」と明かした。

ステージでは初披露となる「ME ME ME」を含む全4曲を披露。さらにイベント最後のグランド・フィナーレでは、デビュー曲「MEOW」と大ヒット曲「HANDS UP」を披露し、この日出演した約60名のモデル達と共にイベントのフィナーレを華やかに飾った。

今後の目標についてANNAは「今日のTGCのステージをきっかけにもっと多くの人にMEOVVを知ってもらえたらうれしいですし、私たちの音楽を皆さんに楽しんでいただけるとうれしいです」と力強く話した。