韓国のガールズグループ・ＭＥＯＶＶ（ミヤオ）が６日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第４１回マイナビ東京ガールズコレクション２０２５ＡＵＴＵＭＮ／ＷＩＮＴＥＲ」に登場した。

デビュー１周年の日にＴＧＣ初出演、日本大型ファッションイベントでの初ライブという記念すべきステージとなった。ＡＮＮＡは「私たちにとって特別な日にＴＧＣに出演することができて、すごくうれしいです」と喜びを語った。

日本の好きなところについて、ＧＡＷＯＮは「日本ならではの雰囲気が好きです。夜景もとってもきれいなんです」と明かし、ＮＡＲＩＮは「日本の食べ物は本当に好きです。コンビニのたまごサンドが本当に好きです」と挙げると、ＳＯＯＩＮも「たまごサンドは好きです」と同調していた。

ＭＥＯＶＶは、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫや２ＮＥ１のプロデューサーであるＴＥＤＤＹ率いるＴＨＥＢＬＡＣＫＬＡＢＥＬから、初の多国籍５人組Ｋ−ＰＯＰガールズグループとして、２０２４年９月６日に鮮烈デビュー。鋭さと柔らかさを兼ね備えた“猫”のような魅力と個性が光り、韓国・アメリカ・日本出身メンバーが織りなす唯一無二のスタイルで、次世代グローバルアイコンとして熱い期待を集めている。