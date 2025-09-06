「給料1.3倍」の約束は嘘だった…転職したブラック企業の無能上司が「お前はクビ」「俺の顔に泥を塗りやがって」と衝撃の暴言【作者に聞く】
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagram(@yuppe2)で、実話をもとにしたエッセイ漫画を描く漫画家のゆっぺさん。今回は、電子書籍が発売されたばかりで注目を集める『無能クズ上司への逆襲 32歳シンママはブラック職場から逃げ出したい』について、作者のゆっぺさんに話を聞いた。
■傍若無人な上司の暴言に、シングルマザーが抱いた違和感
本作では、ゆっぺさんが実際に体験した「ブラック職場」での出来事が描かれている。一人娘を持つシングルマザーのゆきは、昔の職場の上司・折川からの「給料は1.3倍出す」という好条件に惹かれて転職。しかし、スタッフや客にも暴言を吐くなど、傍若無人な折川に違和感を感じていく。
非常識な折川のエピソードについて、「お前はクビ」「俺の顔に泥を塗りやがって」といった暴言以外にも給与面は大丈夫だったか尋ねると、「退職後に支払われたお給料が何故か減らされていました。辞めさせられたバイトの子たちも、退職後にお給料のことで揉めていたようなので、常習的に行っていたのかもしれません」と、驚きの実態を明かした。
近年は企業のホワイト化が進んでいるとはいえ、まだまだ存在する「ブラック職場」。本作で描かれているエピソードは、「こんな人いる！」「うちの上司と同じ！」など、多くの人が共感するだろう。パワハラやモラハラへの対応法なども参考になるので、ぜひ読んでみてほしい。
