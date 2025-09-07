イタリアが激闘を制し決勝進出！ 日本と3位決定戦で戦うのはブラジル【世界バレー女子2025】

6日（土）に2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）の準決勝が行われ、女子イタリア代表と女子ブラジル代表が対戦した。

ネーションズリーグ2025決勝と同じカードとなったこの試合だが、第1セットにイタリアにアクシデント。セッターのアレッシア・オッロが足を痛めベンチに下がると、まずはブラジルが22-25でセットを先取する。

しかしオッロが戻ってきた第2セットは、第1セットに続き接戦となるも今度はイタリアが25-22で取り返す。

そして続く第3セットはイタリアリードで終盤を迎えるも、ブラジルが土壇場で追いつくとデュースへ。28-30でセットを奪い、公式戦34連勝中のイタリアを追いつめる。

だがイタリアも女王の意地を見せて第4セットを25-22で奪い返し、勝負は最終フルセットへと突入する。

運命の第5セットもサイドアウトの応酬が続き、中々点差がつかない展開。最後までどちらが勝ってもおかしくない互角の展開となるが、最後はこの試合不調だったエースのパオラ・エゴヌが決め、15-13でイタリアがセットを奪って勝利した。

大激戦を制したイタリアは7日（日）21時半から行われる決勝で女子トルコ代表と対戦することに。一方敗れたブラジルは17時半から女子日本代表との3位決定戦に臨む。

■試合結果

イタリア 3-2 ブラジル

第1セット 22-25

第2セット 25-22

第3セット 28-30

第4セット 25-22

第5セット 15-13