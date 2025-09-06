車載向けアクセサリーブランド「GetPairr（ゲットペアー）」は4日、車のUSBに挿して使えるHDMIマルチメディアアダプター「GETPAIRR TV（Car TV Mate Pro Max）」の発売を発表した。

「GETPAIRR TV」は、スマートフォンやタブレット、Nintendo Switch、Fire TV、DVDプレーヤーなどの映像を車載モニターに簡単に出力できるツールだ。長時間のドライブでも動画やゲームを楽しめる。

従来有線で接続していたApple CarPlayやAndroid Autoをワイヤレス化。乗車後すぐにナビや音楽、通話を利用でき、車内のケーブル配線をすっきりさせる。

15シリーズ以降のiPhoneや、DisplayPort対応Androidスマホでは、有線ミラーリングが可能で、スマホ画面を車載モニターにそのまま映し出せる。タッチ操作やステアリングスイッチ、音声アシスタントにも対応する。

対応するのは、2016年以降の有線Apple CarPlay搭載車。ただしBMWやMINIなど、無線CarPlayを標準装備する車両は非対応となる。購入後1年間の製品保証も付帯している。

9月30日までは、Amazon限定で発売記念キャンペーンを実施している。通常価格19,800円（税込）のところ、クーポンコード「FGF96JZ5」を入力すると40%オフの11,880円で購入可能だ。