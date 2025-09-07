歌手の松崎しげるが６日、東京・豊洲ＰＩＴでライブイベント「黒フェス２０２５〜白黒歌合戦」を開催した。

「歩くメラニン色素」と自称する松崎の色黒（９・６）にかけて、日本記念日協会が「松崎しげるの日」と認定した９月６日に毎年松崎が主催し、今年で１１回目。松崎は「十年一昔といいますけど、コロナ禍を乗り越えたのが思い出深い。１１年目を迎えられてすごくうれしい」と笑顔。「これからも生ある限り続けます。９月６日は違う誕生日みたいなもの。好きな連中で集まって、好きな音楽を聞いて頂けるのが一番うれしい」と話した。

ライブでは大トリで登場し代表曲「愛のメモリー」はもちろん、昨年１０月に亡くなった西田敏行さんの「もしもピアノが弾けたなら」も熱唱。「ステージで彼の歌を歌うのが、一番の供養かなと思う」と盟友に思いをはせた。

ライブにはほか加藤登紀子、大友康平、ももいろクローバーＺら全１０組が出演。ももクロは「クロ」つながりの縁で第１回から“皆勤賞”で出演している。玉井詩織は「勝手にファミリーみたいな気持ちで出させてもらっている。クリスマスと同じぐらい毎年の風物詩と考えているので、秋が近づくと黒フェスの季節だなって思う」と喜びいっぱい。高城れには「クロつながりで呼んで頂いているので、この日がいちばんももクロでよかったなって思う。２０年、３０年と続いてほしいと思うし、皆勤賞、頑張りたいので見捨てないで下さい」とアピールした。