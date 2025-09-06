¾¾ËÜ½á¡¡À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¤ËàÀ¸ÊüÁ÷á¤Ç¸ÀµÚ¡Ä°åÎÅ¥É¥é¥Þ½Ð±éÃæ¤ËÌôÊª»ö·ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÍò¡¦¾¾ËÜ½á¡Ê£´£²¡Ë¤¬£¶Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¾ðÊó£·£ä£á£ù£ó¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡££³Æü¤ËÌôÊª»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤¬¼ç±é¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£±£¹ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤ÏÍâ£·Æü¤¬ºÇ½ª²ó¡£À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤Ï¥«¥Ã¥È¤·¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ïº£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ç¥É¥é¥Þ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È°Ê¾å¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Èà¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ë»þ¤ËÆÃÊÌ°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä«¡¢ÊóÆ»¤Ç¤½¤Î¾õ¶·¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢²¿¤è¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î¥É¥é¥Þ¤ÏÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤Î¸½¾õ¤äÁí¹ç¿ÇÎÅ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÆ±ºî¤Ë¹þ¤á¤¿¶¯¤¤»×¤¤¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂêºà¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£