¡Úºå¿À¡ÛµÚÀî²íµ®40¥Û¡¼¥ë¥É²¦¼ê¡¡º£µ¨½é¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¡¢º£Æü¤Ê¤ó¤À¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºå¿À¡¦µÚÀî²íµ®Åê¼ê¤¬£¶Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Î£¸²ó¤Ë£µÈÖ¼ê¤È¤·¤Æµß±çÅÐÈÄ¡£ÂÇ¼Ô£³¿Í¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¢ªÃæÁ°ÂÇ¢ªÅê¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¡¢º£µ¨£³£¹¸ÄÌÜ¤Î¥Û¡¼¥ë¥É¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¶Ïº¹½ªÈ×¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤ë¡½¡½¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤Ï¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£¹£¶¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëº¸ÏÓ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇàÉáÃÊÄÌ¤êá¡£¤À¤¬¤³¤ÎÆü¡¢µÚÀî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£
¡¡¸×¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Îº¸¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²óÅ¾Ãæ¤Î£²£´ºÐ¤À¤¬¡¢°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤Ïº£µ¨½é¡£µåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î¿´¶¤ò¡Ö¤¢¡¢º£Æü¤Ê¤ó¤À¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Áê¹¥¤òÊø¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó£µ£¹»î¹çÅÐÈÄ¤ÏÆ²¡¹¤Î¥»¡¦¥È¥Ã¥×¡£µ×¡¹¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ÇÂç³åºÓ¤òÍá¤Ó¡Ö¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤êÊÑ¤ï¤é¤º¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡££´¡½£±¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¡Ö£±¡×¡£¿ÍÀ¸ºÇÎÉ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¤â¤¦ÌÜ¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£