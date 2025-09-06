女子プロレス「スターダム」のワールド王者・上谷沙弥（２８）が、元王者で最強外国人レスラーのビー・プレストリー（２９）を撃破し、５度目の防衛に成功した。

上谷は真夏の祭典「５★ＳＴＡＲ ＧＰ」レッドスターズＡブロック最終公式戦（８月１７日、浜松）でビーに敗北。リベンジするため今月６日の横浜武道館大会でビーを迎え撃った。

元王者を相手に一進一退の攻防を展開した上谷だったが、仲間の極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」も味方につけ大暴れ。その後、何度もビーにマットに叩きつけられ、１８分過ぎには覚醒したビーにサンダーボム、カミゴエ、Ｂトリガー、クイーンズ・ランディングと大技を叩きこまれ、戦意喪失寸前まで追い込まれてしまった。

それでもゾンビのように起き上がった上谷は、クイーンズ・ランディングをミステリオ・ラナで切り返して形成逆転。勢いのついた王者はカミゴエ式ビッグブーツを叩きこみ、最後は旋回式スタークラッシャーを決め、３カウントを奪った。

試合後、マイクを持った上谷は「ビー！ ユーアー１番ショッパイ！」と絶叫した。するとビーから「カミタニ…今日は私が負けた。たぶん今日は私がシヨッパかった…。でも、ビーばイチバン・ガイジン。絶対、アナタにリベンジする」と宣戦布告され、お互いに中指を立て合いアピールした。

すると突然リングに現れたＡＺＭから「上谷来ちゃったー。５★ＳＴＡＲでＡＺＭに負けたこと覚えてる？ その赤いベルト（ワールド王座）挑戦しにきたんだけど、十分その資格あるよね？」と挑戦を表明された。不敵な笑みを浮かべた王者は「もちろん覚えてるよ。ただお前さ、ベルトもう一つ持ってるよね？ あの紫のベルト。お前がそのベルトをかけるなら挑戦受けてやるよ」と、ＡＺＭの保持するＳＴＲＯＮＧ女子王座との２冠戦を提案した。

少し悩んだＡＺＭだったが「いいよ。私の大事なＳＴＲＯＮＧのベルトもかけて、ダブルタイトルやろう。場所は上谷から勝った後楽園ホール９・２７だ」と今月２７日の東京・後楽園ホール大会での２冠戦が決定的に。

上谷も「もちろんだよ。決定だ。ビビッて逃げるんじゃねえぞ ＡＺＭパイセン」と挑発すると、ＡＺＭから「あんまり調子乗るなよ」とにらみつけられた。

バックステージで極悪女王は「９月２７日、後楽園ホールでＡＺＭと二冠戦決定！ まぁ、あのベルト（ＳＴＲＯＮＧ女子王座）がどんなベルトなのか、沙弥様は知ったこっちゃねえけど。沙弥様は今、栄光を必要としてるんだよ。沙弥様の野望、プロレス大賞のＭＶＰにね！ ＡＺＭには沙弥様の踏み台になってもらうよ」と高笑いし、控室へ消えていった。