大手セクシービデオメーカー「ソフト・オン・デマンド（以下、SOD）」社内のある事情が明かされ、芸人らが驚きの声をあげる場面があった。

【映像】オフィスに現れたデビュー2カ月の新人セクシー女優

芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させる『ドーピングトーキング #2』（ABEMA）が9月6日に放送。お笑いコンビ・マユリカの阪本は、華やかさの裏に緻密な戦略が渦巻くセクシービデオ業界の“内情”に迫るため、SODに潜入した。

東京都中野区にあるSOD本社を訪れた阪本は、「街中にある」「男女比半々で、女性も結構多い」「みんなパソコンを使っている普通の会社」と、イメージとは異なる社内風景について説明。

ただ、床の所々に“シミ”があることに気づいたという。「3日に1回撮影隊が入ってきて、ここでプレイが始まる」。もはや日常的に行われているため、「撮影側の意図として『ちょっと、何々!?』ってやってほしくても、見慣れすぎてみんなできない」状態になっていることを明かした。

スタジオには驚きの空気が流れる中、番組MCの霜降り明星・粗品は「ちょっと異常やな」と特殊な環境にツッコミを入れていた。（ABEMA『ドーピングトーキング』より）