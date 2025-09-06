INNISFREEから輝く限定♡2025ホリデーコレクションで特別な肌体験

心躍るホリデーシーズンに、INNISFREEから数量限定の「2025 INNISFREE HOLIDAY EDITION」が登場します。テーマは“Holiday Sparkles”。ガラスオーナメントのように煌めくデザインと、ブランドの人気スキンケアを詰め込んだ特別なセットが揃いました。大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりのホリデーコフレで、冬のスキンケアタイムをもっと楽しく、もっと華やかに彩りましょう。

グリーンティー×ヒアルロン酸で潤いケア



ブランドを代表する導入美容液が主役の「グリーンティーシード ヒアルロン セラム ホリデーセット 2025」。

本品80mLに加え、持ち運びに便利な25mLサイズと洗顔料50gが付いた3点セット。価格は3,410円（税込）。乾燥が気になる冬に、しっとりうるおいを与えながら健やかな素肌へ導きます。

レチノール×PDRNでハリと輝き



「レチノール PDRN アドバンスド セラム ホリデーセット 2025」は、毛穴やキメにアプローチする現品25mLに加え、7mLのミニサイズ、美容液ローション25mL、シカクリーム10mLが付いた豪華4点セット。

価格は4,400円（税込）。透明感とハリを兼ね備えた肌を目指す方におすすめです。

ビタミンCで明るい印象へ



「ビタC グリーンティーエンザイム ブライト セラム ホリデーセット 2025」には、現品30mLとミニ10mL、さらにクリーム20mLがセットに。価格は3,960円（税込）。

乾燥くすみにアプローチし、ワントーン明るい肌印象を叶えます。

香りを楽しむホリデーハンドケア



人気の香りを詰め込んだ「マイパフュームド ハンドクリーム デュオ ホリデーセット 2025」。

フローラルデイジーとウォータリーローズの大容量80mLサイズ2本入りで2,640円（税込）。シアバター配合のリッチなテクスチャーが手肌を潤し、香りを楽しめるギフトにぴったりのアイテムです♪

ホリデーシーズンを輝かせる限定コフレ♡



2025年のホリデーは、INNISFREEが届ける限定エディションで特別な肌体験を楽しんでみませんか？

人気美容液を中心にした豪華スキンケアセットから、心地よい香りのハンドケアまで幅広く揃い、ギフトにも自分へのご褒美にも最適です。

華やかに煌めく限定デザインとともに、心温まる冬のひとときを彩ってください。