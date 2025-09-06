松本潤が６日、ＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」に生出演。自身が主演し、７日に最終回を迎えるＴＢＳ系日曜劇場「１９番目のカルテ」に出演する清水尋也容疑者が３日に麻薬取締法違反で逮捕されたことについて、「まさか、信じられない思い」とショックを口にした。三谷幸喜氏からは、現場で違和感を感じることはなかったか？との質問も出たが「全く」と否定。「そぶりも感じなかった」と説明した。

黒いジャケット姿で登場した松本は３日朝に報道で逮捕を知り「まさか、と信じられない思いでしたし、何より、非常にショックを受けました」と胸中を吐露。「違和感を感じることはなかった」と説明し、医療を扱うドラマで起こった事件に「このようなことが起きたことは非常に残念です」と悔しさをにじませた。

三谷氏は「現場で彼がすごく汗をかいていたとか、そういうのも全然？」と質問。松本は「全く…見る限りですけど、もちろんそういう目線で見てないというのはあると思いますけど、そういう風に感じるそぶりは一切なかったですね」と話した。

最終回について、松本は「出演シーンを全部カットして、つなぎ直して、編集を全部し直して、なんとかストーリーがつじつまが合うように再編集して、放送するという形に」と細かく説明した。