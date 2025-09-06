罪を犯した受刑者を収容し、更生のための矯正処遇を行う刑務所。そこに差し入れされるマンガとして人気の作品が明らかになり、驚きの声があがった。

【映像】「更生に合ってる？」刑務所の”差し入れ”人気No.1の漫画

芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させる『ドーピングトーキング #2』（ABEMA）が9月6日に放送された。お笑いタレントのヒコロヒーは、凶悪事件を起こした受刑者へも差し入れが届くという事象に疑問を抱き、京都の山奥にある、オンラインの差し入れ業者を直撃した。

全国の刑務所・拘置所・留置場への差し入れを代行している「さしいれや」。そこで働く吉田さんを前に、ヒコロヒーは「どういう気持ちでやってらっしゃるのか。ちょっと解せません」と、率直な疑問をぶつけたという。すると、「差し入れによって社会とのつながりを感じられ、受刑者の自殺率が大きく下がる」「社会に戻る死刑囚以外の受刑者にとって社会復帰や更生への希望を見出す上で重要」という答えが返ってきたそうだ。

しかし、ヒコロヒーも引き下がらず、「本当に更生できるようなものを送っているのか」と追及。そこで漫画の事例が説明され、「『カイジ』が一番多いです」との回答があったことを明かすと、「人生逆転!?」「こいつよりマシって思ってる？」と、スタジオの芸人らから疑問の声があがる。

さらに、次に差し入れが多かった漫画も明かされ、それが『アカギ』だったという。どちらも映像化された福本伸行氏の人気作で、ヒコロヒーは「それ（更生に）合うてる？」「“福本世界観”はやっぱ強いんや」とツッコミつつ、複雑な心境を抱いたと語った。（ABEMA『ドーピングトーキング』より）