なにわ男子・大橋和也、撮影裏で“悲劇”？渋谷凪咲・織山尚大らも登場「リベンジ・スパイ」メイキング配信スタート
【モデルプレス＝2025/09/06】なにわ男子の大橋和也が主演を務めるテレビ朝日系オシドラサタデー「リベンジ・スパイ」（毎週土曜よる11時〜）のメイキング『「リベンジ・スパイ」潜入報告！』の第2弾が、9月6日23時30分より動画配信プラットフォーム・TELASA（テラサ）で独占配信スタートする。
【写真】大橋和也、デコチュー＆壁ドンで迫る
『リベンジ・スパイ』は、明るい笑顔と、影のある色気たっぷりの顔、そんな【さまざまな顔】を持ち合わせた【カワイイけれど、どこか危険】なスパイが躍動。元気でクールな【スパイ・ラブコメ】で、9月13日に最終回を迎える。
この度、本作をより楽しめる、撮影の裏側やキャスト陣の素顔を届ける『「リベンジ・スパイ」潜入報告！』の第2弾が、6日23時30分よりTELASAにて独占配信がスタート。第2弾も、現場に【潜入】している【スパイカメラ】が捉えた「見〜っけ！情報」と言う名の【タレコミ】を、余すところなく放出。SNSでも「カワイイ！」と評判の花の愛犬・ジャックだが、撮影の合間にジャックと戯れる大橋と渋谷の姿を【見〜っけ！】。
そんな2人がバドミントンに興じる仲むつまじいショットも。大橋が勝ちを確信？渋谷の腕前は。しかし、野外でのロケ撮影やバドミントンに夢中になったりするうちに、大橋にある悲劇が。大泣き（？）をする彼に一体何があったのか。
同じスポーツつながりで、ボウリングの練習をする2人も目撃。「かまいたちさんに鍛えてもらったんです」（渋谷）、「久しぶりです。俺、めっちゃうまいんですよ！」（大橋）と、2人とも自信満々だが、やがて大橋は上着を脱いで本気モードに？ボウリング対決の行方とは。ほかにも、デートシーンでプリントシールを撮る場面の、和気あいあいとした2人の素顔を見ることができる。
笑顔あふれる雰囲気から一変、優我が雷雨の中で倒れてしまう緊迫感あるシーンでは、2人が迫真の演技で魅せる。大橋と渋谷が体現する、ドラマのテーマ・多面性の裏側も捉えている。また、大橋と溝端との病室での別れのシーンでは、溝端が「優我の兄への想いを感じました」と、大橋の泣きの芝居を絶賛。「（演じていて胸が）痛かった」と熱演で応えた大橋もほっと胸をなで下ろす。
さらには、【強火・優我推し】の天真らんまんなキュートさで人気の、少年忍者・織山尚大が演じる岡山真之介の裏側にも迫る。「“本当に面白い子だなぁ”と現場で真之介をさらに知って、演じていて楽しいです！」など役作りにかける思いを語った。
もちろん、“なにわコンビ”大橋＆渋谷のお笑いコンビのような息ピッタリのスペシャルトークも。【突然のセリフ合わせにマネージャーが困惑中？】とのタレコミでは、互いにマネージャーを相手にセリフの練習をしているせいで、思わぬ問題が？関西弁を気にしながらの、2人のセリフの練習も激写。そして、大橋のセリフ覚えのコツとは。
続いてのタレコミは【撮影中にも関わらず焼肉食べ過ぎ疑惑？】。「演技のときは食べなアカンからね…」と、大橋は主張するが、2人の演技を超えた豪快な食べっぷりをカメラは捉えていた。大橋が「職権乱用してました！」と謝罪する事態。2人で「ごちそうさまでした（笑）」と、ちゃっかりとオチもつけるのだった。（modelpress編集部）
◆大橋和也＆渋谷凪咲、バトミントンで対決
◆大橋和也、セリフ覚えのコツとは？裏側にも迫る
