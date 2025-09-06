¡Ú¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¡Û¥á¥¸¥ã¡¼20µåÃÄ°Ê¾å½¸·ë¡ª·òÂç¹âºê¡¦ÀÐ³À¤¬¡ÖÆü´ÚÄ¾µå²¦¡×ÂÐ·è¤òÀ©¤¹¡ÖÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þU18WÇÕ1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉAÁÈ¡¡ÆüËÜ4¡½2´Ú¹ñ¡Ê2025Ç¯9·î6Æü¡¡²Æì¥»¥ë¥é¡¼¡Ë
¡¡2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Ï1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡ÊR¡Ë¤Î2ÀïÌÜ¤Ç´Ú¹ñ¤ò4¡½2¤Ç²¼¤·¡¢³«Ëë2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¸õÊä¤ÎºÇÂ®158¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¡Ê3Ç¯¡á·òÂç¹âºê¡Ë¤Ï2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î5²ó¤«¤éµß±ç¤·¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç4»°¿¶¤òÃ¥¤¦¹¥Åê¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ËÀ®¸ù¡£1¼¡RºÇÂç¤ÎÆñÅ¨¤ò·âÇË¤·¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤¿¡£
¡¡·×²èÄÌ¤ê¤Î·ëËö¤ÇÄù¤á¤¿¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó2»à°ìÎÝ¡£ÀÐ³À¤¬139¥¥í¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤»î¹ç½ªÎ»¡£²Æì¥»¥ë¥é¡¼¤Ë¶Á¤¯»ØÅ«¤¬¡Ö¸µµ¤Ëâ¿À¡×¤Ø¤Î·É°Õ¤À¡£
¡¡¡ÖÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÎÊý¤Ï»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½¤Àµ¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡1¼¡RºÇÂç¤ÎÆñÅ¨¡¦´Ú¹ñ¤ËÀÚ¤ê»¥¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î5²ó¤«¤é¾®ÁÒÁ´Í³´ÆÆÄ¤¬¡Ö¼é¸î¿À¡×¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿ÀÐ³À¤¬µß±çÅÐÈÄ¡£Áê¼ê¤Ï´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë157¥¥í±¦ÏÓ¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥ó¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢1²ó2/3¤ò3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£¥á¥¸¥ã¡¼20µåÃÄ°Ê¾å¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬»ë»¡¤¹¤ëÁ°¤Ç¡¢Æü´Ú¹äÏÓÂÐ·è¤Î¼Â¸½¤ËÀÐ³À¤Ï¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ4»°¿¶¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Å·À¤Î¥»¥ó¥¹¤È·èÃÇÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÅêµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Á°Æü¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤«¤é¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬²¼È¾¿È¤ÇÇ´¤ì¤ë¤Ê¡×¤È¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤ËÊÑ¹¹¡£¼ÂÀï¤Ç¤Ï¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÁ°²ó¤Î»î¹ç¤è¤êÎÉ¤¤Åêµå¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡µå¿ôÀ©¸Â¤Ë¤è¤ê2Æü¤ÎÅêµå´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¤ë64µå¤òÅê¤²¤¿¤¬¡Ö¤º¤Ã¤ÈÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£Æü¤è¤ê¤âÀÜÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÃ¤·¤¤´é¤À¡£23Ç¯Âç²ñ¤ËÂ³¤¯Ï¢ÇÆ¤Ø¡¢¾®ÁÒ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÀäÂÐÅª¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£¡ÊÌøÆâ¡¡ÎËÊ¿¡Ë