　アーセナルとノルウェー代表で主将を務めるMFマルティン・ウーデゴーアがイメチェンをしたようだ。

　代表活動中のウーデゴーアは4日に行われたフィンランド代表との国際親善試合(○1-0)で先発出場し、前半のみプレー。この試合後に散髪したとみられ、次戦に向けて短い髪でトレーニングを行う姿が話題となっている。

　X(旧ツイッター)では「なんてこった」「短髪も似合う」「かっこいい」「いい感じだ」「ビルツに似てる」「ジンチェンコっぽい」「もう髪を振り乱す必要はない」「彼が髪よりもサッカーに集中できるかどうか見てみよう」「彼が調子を取り戻すことを願う」といった反応が寄せられた。

　ノルウェーは現在、北中米ワールドカップ欧州予選グループIで首位。9日の第6節でホームに5位モルドバ代表を迎える。