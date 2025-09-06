アーセナル主将ウーデゴーアが大胆イメチェン「なんてこった」「ビルツに似てる」「ジンチェンコっぽい」
アーセナルとノルウェー代表で主将を務めるMFマルティン・ウーデゴーアがイメチェンをしたようだ。
代表活動中のウーデゴーアは4日に行われたフィンランド代表との国際親善試合(○1-0)で先発出場し、前半のみプレー。この試合後に散髪したとみられ、次戦に向けて短い髪でトレーニングを行う姿が話題となっている。
X(旧ツイッター)では「なんてこった」「短髪も似合う」「かっこいい」「いい感じだ」「ビルツに似てる」「ジンチェンコっぽい」「もう髪を振り乱す必要はない」「彼が髪よりもサッカーに集中できるかどうか見てみよう」「彼が調子を取り戻すことを願う」といった反応が寄せられた。
ノルウェーは現在、北中米ワールドカップ欧州予選グループIで首位。9日の第6節でホームに5位モルドバ代表を迎える。
Martin Odegaard new haircut pic.twitter.com/3C4o8OrG5a— Arsenal Team (@_ArsenalTeam) September 6, 2025
Martin Odegaard with a new haircut— Arsenal Zone (@ArsenalZNE) September 6, 2025
No more hair flicks ✅ pic.twitter.com/TaaeOO7Eb1